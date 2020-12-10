作业帮入选人民日报“品牌强国计划” 以科技助力教育高质量发展

近日，国内最大的K12在线教育公司作业帮入选人民日报社“品牌强国计划”，是唯一入选“品牌强国计划”的在线教育品牌。一同入选该计划的还有华为、京东等知名中国品牌。

据了解，“品牌强国计划”是人民日报集全社优质媒体资源重磅推出的一项品牌计划，秉持权威公信、代表中国立场、扶持民族品牌，立足本土，谋跨越、促升级，面向全球，越鸿沟、破壁垒，为中国品牌创新升级注入活力，为中国品牌享誉全球保驾护航，为推动建设制造强国、实现中国制造伟大复兴提供不竭动力。

入选品牌需具备政治坚定、社会口碑好、居于行业领先地位、积极响应国家品牌相关政策、能够支撑起代表中国品牌的强国形象、积极践行社会责任六大资质。

12月8日，作业帮执行总裁苏静作为入选品牌企业代表受邀参加由人民日报社主办的2020中国品牌论坛，与来自政、企、学界的嘉宾齐聚一堂，共同探讨中国品牌的未来发展，并在品牌论坛企业家峰会做“科教强国：以科技助力教育高质量发展”主题分享。

图：作业帮执行总裁苏静在2020中国品牌论坛做主题分享

在线教育最大价值是普惠 特殊时期展现品牌担当

苏静表示，我们国家正在从一个制造大国迈向品牌强国，在这个征程之中，中国品牌企业始终与国家共命运，与时代共成长。尤其是在这个新冠疫情之年，很多品牌企业都展现出了时代担当。

新冠疫情突然而至，作业帮在第一时间响应国家“停课不停学”号召，在全行业率先为全国超3300万孩子送去春季免费直播课，五周时间内完成了近2000节精品在线课程及疫情防控、传统文化、诗词鉴赏等不同类型素养课程。此外，作业帮推出名家讲堂大师公益课，学生量超2300万；高考真题解析直播课观看量超2100万；今年高考生1071万，有805万是作业帮用户和学员。

与此同时，作业帮还联合团中央，参与“千校万岗”青年线上招聘会，帮助大学生解决就业难题。在2020年作业帮在全国招聘20000+岗位，其中就包含人社部刚刚发布的新职业岗位“在线教育服务师”即辅导老师，为保障就业率、维护社会稳定积极贡献力量。

此外，作业帮秉承“让优质教育触手可及”的使命，一直在进行教育精准扶贫的探索和实践。作业帮于2018年启动“千帆公益计划”，两年来，团队先后在新疆、西藏、河北、甘肃、内蒙、云南、青海等7个省份的贫困地区开展精准扶贫活动，累计投入优质课程、教育硬件产品、学习物资等价值8000余万。

作业帮充分运用自身的技术和优质教育资源优势，全力支持全国中小学生学习正常化，开辟了数字化抗疫的“空中战场”，展现出良好的企业社会责任担当，是此次入选“品牌强国计划”的重要体现。

以科技驱动教育创新发展 彰显强国品牌实力

作为国内最大的K12在线教育机构，作业帮一直致力于用科技助力教育普惠，解决教育领域“痛点”，旗下包括作业帮APP、作业帮直播课APP、作业帮口算APP、鸭鸭低幼、喵喵机等多款教育产品以及VIP会员服务，总日活用户超5000万，月活用户超1.7亿，累计激活用户设备超8亿。作业帮APP是中国唯一月活用户过亿、唯一进入全网top30的在线教育类超级APP，在APP STORE K12教育类长年排名第一。

品牌记录历史，也见证着时代。苏静表示，作业帮正在在努力抢抓国家新基建发展战略机遇，以科技助力教育高质量发展，并对技术平台能力、大数据优势进行模块化改进，积极探索通过技术能力为公立教育体系服务的可能。

在技术创新层面，作业帮拥有行业领先的“AI+大数据+直播”等数字教育全套解决方案。依托OCR文本识别、语音识别、语义识别等行业领先技术+行业最大3亿智能题库，拍照搜题响应速度和准确率稳居行业第一。同时，作业帮直播课不断加强在技术、师资、运营等方面的投入，例如：作业帮最新研发了小学数学Cocos课件技术，整套课件融合了人脸识别、手势识别、语音识别、专注力检测以及大数据等前沿科技，不断提升在线教育体验和效果。

教育兴则国家兴，教育强则国家强。作为唯一入选“品牌强国计划”的在线教育品牌，苏静表示，未来，作业帮始终致力于以科技驱动教育高质量发展，做教育创新的引领者，学校教育的助力者，未来教育的探索者，助力中国教育新基建，推动中国教育迈上数字化、智能化、个性化、普惠化的新台阶，为推进教育现代化、建设教育强国作出应有贡献。

(责编：许维娜、毕磊)