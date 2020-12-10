小红书美食博主直播探店沙县小吃 

日前，2020年沙县小吃旅游文化节在福建省三明市沙县开幕，当晚“跟着小红书和团团‘云’逛沙县，探访国民味”互动直播在沙县文昌街上演。

小红书博主“韩安娜呀”受邀作为主播进行了全程直播体验，沙县小吃的丰富让她惊讶不已，“来了才知道，沙县小吃有几千种。” 95后的韩安娜在国外留学时，就多次在异国街头打卡沙县小吃店尝一口“家乡味”。而在小红书站内，也有不少用户在韩国首尔、美国费城、日本东京等地的沙县小吃打卡并发布笔记。

“现在不仅全国各地都有沙县小吃，而且正在变得越来越国际化。”据沙县小吃产业发展中心教育培训办公室副主任俞子彦介绍，目前沙县小吃已在全球开设8.8万家店，吸纳了30多万名从业人员。这引发了直播间刷屏式的留言点赞，“太厉害了，真的是一个国际化的沙县”。

文昌街是小红书上的著名美食打卡地，俞子彦介绍说沙县文昌美食街上每一家都有一个招牌菜，每一家差不多都传承了4代。“韩安娜呀”沿着街边走边试吃，扁肉、豆腐丸、烧麦等等都让她赞不绝口。

“这个烧麦的皮很薄很薄，它的重要环节都是用手工压出来。” 俞子彦拿起一张做好的晶莹剔透的烧麦皮，面皮后面的手指影子依稀可见，用这样面皮做出来的烧麦让韩安娜感叹，“在嘴里有爆开的感觉。”

“沙县小吃一个重要特色是豆豉油”、“拌面、馄饨、蒸饺、炖罐被称为沙县小吃在国外走红的‘四大金刚’”……在直播中，经过俞子彦的讲解和“韩安娜呀”的体验，这些知识点让网友不断感叹“学到了”，还有不少网友表示“马上就飞到沙县打卡。”

据介绍，今年三明市新增笔记发布量在小红书就排名前20，成为小红书上的热点城市之一。据小红书站内数据显示，2020全年有关三明市的笔记中，九成内容包含沙县小吃。

“数据显示出小红书的用户分享，带动了游客来三明和沙县旅游打卡，这将对当地经济发展带来直接推动。”小红书相关负责人表示。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)