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红星美凯龙携手9大品牌共倡床垫消费新风潮

2020年12月10日15:56  来源：中国网
 
原标题：5年一换！红星美凯龙携手9大品牌共倡床垫消费新风潮

　　这是一场集结行业大咖和权威专家的巅峰对话，揭秘床垫经济新机遇。

　　这是一场强势赋能床垫品类的智慧分享，引领品类发展新未来。

　　12月8日，以“五年一换，焕新睡眠”为主题的家居圆桌派床垫专场在上海圆满落幕。红星美凯龙家居集团执行总裁朱家桂联合9大头部床垫品牌代表、资深媒体观察家和床垫行业专家展开一场全程高能的行业思辩，深度洞察床垫消费新风尚，专业解码床垫行业现状和发展趋势，为消费者焕新睡眠解疑释惑。

红星美凯龙家居集团执行总裁朱家桂

　　红星美凯龙家居集团执行总裁朱家桂在开场致辞中表示，过去10年，床垫行业非常分散，至今还没有诞生百亿级床垫企业，TOP10品牌之间差距并不大，呈现竞争胶着之态。但行业正在进入新的竞争阶段，尤其是疫情之下，头部品牌依然保持逆势增长，中小型尤其是地方性品牌被加速淘汰，行业整合和集中进程加快，相信未来两三年会发生非常大的变化。

　　对比中美市场，他认为，当前中国床垫市场容量已超过美国，2019年中国床垫市场容量630亿，美国562亿，但中国人口是美国的四倍多，这个市场规模与人口相比仍是非常小的，存在巨大的增量空间。其中智能床、功能床两大细分市场潜力巨大。

　　“ 目前国内最少有30%~40%的消费者还没有用上好床垫，其中又有80%~90%的人不知道床垫用的时间长了要更换，这是不科学不健康的消费观。”他指出，红星美凯龙正在加快打造睡眠生活馆，聚焦核心品牌，逐步扩大商场床垫单店的面积，引进智能床、智慧床等个性材料、特色产品，给消费者提供更多好的品牌和产品。同时，和各品牌一起传播科学、正确的床垫消费观，“5年一换，焕新睡眠”，拉动行业向更好更快更高质量的发展。

　　竞争加剧，谁能抢占床垫市场高地？

　　后疫情时代，数字化成为越来越多企业生存和发展的“必选题”。床垫行业新零售之路应该如何走？雅兰集团中国区总裁罗庭树认为，各大龙头企业都在利用技术、资本等升级新零售，但其实不论是人力、技术和基础能力，去做所谓的新零售上下游，难度都很大。雅兰的选择是跟红星美凯龙这样的平台合作，“跟着他们走就对了”。

　　除了数字化布局，越来越多品牌也加快跑马圈地。作为国产床垫代表品牌，穗宝渠道下沉做得比较早，穗宝集团营销中心总经理蒋义龙表示，三四线城市消费者的品牌意识越来越强，消费能力也越来越高，未来有广阔的发展空间。从穗宝自身的经营情况来看，今年1~10月，三四线城市的稳定性比一二线城市要好。不过，三四线市场也存在低价竞争、管理成本高昂等问题，做好渠道下沉，经销商选择是关键，同时企业本身的产品力、品牌力、组织力等都需要同步提升，降低管理成本，提升服务效率，向市场提供符合需求的高性价比产品。

　　除了通过线上线下一体化、渠道下沉等方式做强品牌，慕思集团副总裁盛艳认为，打造消费者品牌，一定要走进客户群体，倾听消费者的声音。“我们大概每3-4年会请专业的团队来做一次消费者调研，了解消费者对品牌的认知，对产品的认知。消费群体是多变的，我们要跟得上他们的变化，跟消费者深入连接在一起，精确画像，然后持续不断地升级技术、产品和服务，满足客户需求。”

雅兰集团中国区总裁罗庭树(左)；穗宝集团营销中心总经理蒋义龙(中)；慕思集团副总裁盛艳(右)

　　值得注意的是，近几年，沙发行业的领军品牌也在床垫行业做得风生水起。其中，芝华仕五星床垫和顾家软床发展势头十分迅猛，给各大床垫品牌带来了不小的压力和挑战。

　　敏华控股集团副总裁兼五星床垫事业部总经理张旺表示，公司一直是床垫和沙发双线发展，现在床垫品类已经超过公司20%的消费份额。基于家居消费呈现一体化、套系化购买的趋势，未来将考虑把床垫品类和沙发品类更多联动进入市场，同时发力线上线下一体化。此外，计划引进1~2个国际品牌，以及下沉到三四线城市，一举满足高、中、低市场需求。

　　而顾家这两年将定制跟床垫有机融合在同一空间，开起了综合店，为消费者提供一站式睡眠空间解决方案。对此，顾家家居床垫产品事业部总经理表示，顾家是世界级的综合家居运营商，卧室家具尤其是床垫是其中非常重要的一环。在一些城市为消费者提供从柜体到软体的一站式体验，从客单值和用户综合服务来看，都是非常不错的。但融合的前提是，保证品类足够的专业性。未来，公司将踏实做好产品、服务，坚持研发投入，提升自己的竞争优势。

敏华控股集团副总裁兼五星床垫事业部总经理张旺(左)；顾家家居床垫产品事业部总经理(中)；红星美凯龙家居集团软床床垫事业部总经理杨骏(右)

　　“我们面临着90后、95后的年轻一代群体的消费需求，以及80、70、60后二次、三次、四次升级消费需求。这么大的市场，我们如何去给他们提供服务，这是摆所有床垫品牌面前大的课题。”朱家桂表示，床垫行业竞争加剧，供应链是企业的看家本领，有了供应链的能力才有前面提到的数字化、渠道布局、品牌升级等。把供应链能力的建设、对消费者的研究、对渠道的研究都做好，才有可能在未来3-5年的竞争过程中，抢占市场高地。

　　焕新睡眠，倡议床垫五年一换

　　近期红星美凯龙携手优居对床垫消费趋势做了一个市场调研，腾讯家居&优居总编辑、优居研究院院长张永志在现场分享了这份《2021床垫新消费趋势报告》，多维度解读国人的床垫消费的主张和选择的态度，品牌研发的新产品和新技术的趋势。

　　报告中指出，健康浪潮之下，国人对床垫睡眠健康的关注度越来越高，但我国床垫换新观念薄弱。调研数据显示，49.8%的消费者正在使用超过5年的床垫，其中70后、60后正在使用10年以上的床垫的比例分别为28.6%和21%。而在美国成熟市场，平均三年就会更新一次床垫。使用时间太长、装修换新家，是国人考虑换床垫的主要契机。不过，当前国内消费者对床垫更换的周期意识在逐渐变强，有7成的受访者表示愿意更换床垫提高睡眠品质。而从国人床垫消费趋势来看，消费者对品牌的关注超过了33.2%，床垫消费品牌正在崛起；床垫的环保材质、健康舒适成为消费者的核心诉求，智能化、定制化也是关注重点；上门清洁、定期除螨等服务备受关注。

腾讯家居&优居总编辑、优居研究院院长张永志(左)；中国家具协会软垫家具专业委员会秘书长杨磊(右)

　　作为国际床垫代表品牌，丝涟中国区总经理费鸣杰指出，中美床垫市场在消费习惯、品牌集中度等上都有较大差异。美国床垫品牌集中度非常高，4大头部品牌就占据70%的市场份额；搬家频率高，旧床垫处理比较完善。国内前十品牌市场占有率还不到30%，往头部集中的趋势非常明显。长远来看，床垫换新一定会是一个最大的市场，可能是现在市场的N倍，但这需要大家来共同培育，持续不断投入，一起改变消费观念。

　　“以旧换新”是目前品牌拓展换新市场的主流思路。喜临门家具国内业务中心总经理吴广带来了一线数据。他表示，今年在红星美凯龙的带领下，喜临门推进了一系列的服务，目前有1200人的专车服务团队，每年可以给近35万户国内消费者提供上门保养、清洁等服务，通过服务预计带来换新需求超过22000张床垫。消费者除了因为床垫用久了、用坏了、搬家了而换新，今年疫情大量增加了消费者在家里的客厅、餐厅和卧室待的时间，床垫健康抗菌的概念不断被激活，换新需求也被激发出来。“未来除了床垫的品牌力和渠道力以外，产品力会成为很重要的增长点。喜临门会继续在红星美凯龙服务到家APP下推进以旧换新，把更多用户需求激发出来，促进整个行业流量提升。”

　　对于如何普及床垫换新理念，提升国人床垫换新意识，张永志表示，首先要改变消费者认知，过去行业营销是卖品质，现在要主流品牌一起来改变这个认知，共同确定一个合理的床垫健康使用年限，比如“五年一换”，向消费者传递统一的声音。其次要解决床垫处理等技术性问题，呼吁品牌提高换新服务意识，帮助消费者处理旧床垫。第三，聚焦一二线城市，尤其是二手房装修市场。

　　消费观念的培养不是一朝一夕之功。中国家具协会软垫家具专业委员会秘书长杨磊表示， 现阶段人们的生活水平已经大大提升了，具备了焕新睡眠的条件，“床垫五年一换”的提议很有创新性和引领性。品牌厂商可以从产品革新上提示消费者换新，比如使用慢慢变色的材料。同时引导消费者正确的床垫使用习惯，比如直接使用床垫更舒适，而不是为了怕弄脏床垫而铺多层褥子，同时引领消费者随着自己身体的变化去选择一款适合自己的床垫。

丝涟中国区总经理费鸣杰(左)；喜临门家具国内业务中心总经理吴广(中)；愛梦集团中国区总裁吴鄂(右)

　　床垫产品不断迭代，也提醒我们要及时更新自己的睡眠空间。愛梦集团中国区总裁吴鄂表示，虽然是国际品牌，但一直致力于本土化发展。爱梦旗下的舒达和金可儿，都在产品研发创新上走在行业前列，未来将抓住智能这块布局，利用科技的力量，引入大健康数据，赋予床垫更大的生命力，创作出中国人自己真正的智能床。两三年后，一定是智慧床站住中国床垫行业最顶级的市场。

　　“床垫5年一换对不对，其实没有答案，这只是主流品牌和平台对外发出的倡议，而不是行业标准。床垫到底是几年一换，不重要。大家生活方式不一样，我们先争论床垫要不要换这件事情。所有的问题都是先开枪再瞄准的，大家先别担心床垫往哪儿去，先把消费者的观点打造起来，方法总比困难多，处理床垫就是一个成本的问题。”朱家桂呼吁更多的品牌能够做好相应的配套服务。

　　他表示，企业要有刀刃向内的勇气，加速建立自己的能力，提升效率。过去在20年，大家都是在增量的红利市场上建立了品牌。但现在增量市场红利正在迅速消退，比大家想象得还要快，一线城市几乎没有新房了，一两年之内很快转变成存量市场，在存量竞争时代能不能胜出，就要比内功。他提醒品牌关注智能化趋势，创新产品，同时差异化竞争，满足消费者多样性的需求。

　　为引导国人树立科学床垫消费观，同时助推行业快速发展，在红星美凯龙的倡议下，现场9大床垫头部品牌共同发出了“五年一换，焕新睡眠”中国床垫新消费宣言，携手增强床垫品类市场关注，维护行业良性竞争氛围。

(责编：许维娜、毕磊)
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