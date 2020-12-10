浦发银行信用卡“暖冬好礼”活动拉开序幕

原标题：浦发信用卡点燃双十二年末狂欢季 尽享暖冬好礼

大雪节气过后，全国各地正式进入深冬，岁末时节，是忙碌了一年的人们值得犒赏自己的收获季节，如何用聪明的方式完成自己的岁末心愿清单?浦发银行信用卡再次拿出满分诚意奉上多项消费优惠，有“券”有“礼”，有“惠”有“趣”，守护每一位新朋老友的岁末心愿。

长久以来，浦发银行信用卡持续稳定洞察持卡人需求，推陈出新，在2020年岁末双十二黄金消费季来临之际，浦发银行信用卡年度压轴“暖冬好礼”活动拉开序幕，用便捷的服务体验、有力度的回馈活动，深入各类生活场景，诚意陪伴持卡人的暖冬美好生活。

助力消费 暖冬暖心

据悉浦发信用卡为持卡人带来持续两周的岁末福利，包含数十项优惠活动的丰富内容，参与商户和线上平台数量进一步扩容。首周推出“暖冬好礼”为客户奉上9大好礼，覆盖人们“衣食住行”的方方面面，点燃双十二岁末狂欢。

岁末时节亦是零售高峰期，高峰期所代表的不只是消费数字的变化，更是持卡人岁末心愿的层层叠加。登录浦大喜奔APP，一键收获岁末心愿和消费惊喜。

“暖冬好礼”带来“暖冬锦鲤”，价值1212元和5000元的锦鲤礼包，是浦发信用卡“12.12全民抽锦鲤”和“万券‘浦’发”活动中的超值奖励。持卡人在完成消费任务后，可分别在12月12日和12月24日登录浦大喜奔APP对应活动页面，抽取锦鲤好运。除锦鲤礼包之外，还有机会获得微信立减金、支付宝刷卡金、小浦消费券、随机积分等丰厚好礼。

汽车分期，助力出行。1月31日前，浦发信用卡“小浦买卖车”平台专为办理汽车分期并成功批核的用户带来1588元刷卡金、228元定向刷卡金、500元叠加刷卡金的三重好礼，为“暖冬之礼”加量加“金”。

在深厚的零售大数据积累、强大的智能科技力量支持下，浦发信用卡着力提升用户体验，活动流程更加简洁顺畅、权益回馈可得性和互动趣味性等方面更加完善。在本次活动中，浦大喜奔APP的“小浦环游记”推出“12.12限定宝箱”，持卡人可跟随小浦在游戏旅程中，打开宝箱，赢取最高18元刷卡金、8.8元小浦消费券、8888积分。

持卡人吴先生表示，“‘小浦环游记’小游戏，时常让他觉得玩着玩着，就把优惠拿了，又有福利又有趣。”

岁末时节亦是欢聚时刻，“暖冬惠购”活动，覆盖百余商圈，将浦发银行信用卡的诚意带向全国各地，持卡人可于12月13日10点至24点登录“小浦惠花”领取3元至88元“惠购商圈小浦消费券”。

在上述助力消费活动外，本季度，浦发银行信用卡继续强化与持卡人的互动体验：萌新持卡人可通过浦大喜奔APP邀新客享20元无门槛消费券等活动，融入浦发信用卡大家庭。资深持卡达人不会错过抽万元福袋，温暖冬日抽SMEG高端家用电器，同时魔J信用卡持卡人更可在交易达标后，有机会获得“购多元商城Jay Chou限量版珍藏套装返990元刷卡金权益”。

温暖相伴 勇于创新

对持卡人来说，浦发信用卡是值得信赖的消费金融主力产品，它作为一个可信的品牌，一份触手可及的期待，常伴在每一位持卡人的身边。以持续稳定的求新精神，精益求精的专业态度不断带来用户体验的提升，是浦发信用卡为持卡人允下的一份金融承诺。越来越多的用户感受到了浦发银行信用卡的用心，它“进化”的更智能，更贴心，更有特色，持卡人不仅在消费方面得到了暖心回馈，在各种灵活有趣的用卡活动中也发现了更多乐趣。

作为消费者与商家之间的天然“链接器”，信用卡也能为线上线下的商家带来更多支付便利，从而在客户留存复购、客流活跃度方面建立优势。浦发银行信用卡深谙“开放合作”的重要性，不断拓展与商户合作的广度和深度，产品与运营敏捷行动、快速响应，为近期复苏步伐不断加速的消费市场点燃了更多火花。

今年浦发信用卡先后开展了“五五购物节”、“66夜生活节”、“中秋国庆888”系列大型主题型营销活动，让信用卡产品可靠可信、便捷实惠的形象进一步深入客户的心中。在此过程中，浦发信用卡结合各季节不同的节日特色，准确把握客户需求的动态变化，有效提升用卡积极性，有助于培养客户对品牌的信赖感、认同感，促进信用卡客户形成长期、稳定、良好的用卡习惯。

在与持卡人频繁的互动中，浦发银行信用卡也在持续探索零售金融与实体经济更紧密的结合模式。作为经济发展的三架马车之一，内需消费的潜力还有待进一步释放，居民消费结构进一步多元化，亟需更为精细化的消费金融产品运营作为服务承接。浦发银行信用卡通过增加普惠性的消费金融供给，打造消费与制造业、服务业的正向循环通道，为消费市场增加活力，为消费创造更大的价值。

(责编：许维娜、毕磊)