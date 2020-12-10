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商务部：今年底明年初将开展一系列的促消费工作

2020年12月10日16:36  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京12月10日电 （栗翘楚）12月10日，商务部召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰介绍，为进一步巩固消费持续回暖态势，今年底明年初，商务部将会同有关部门和地方，从市场体系建设、开展消费促进活动、营造良好消费环境等方面，开展一系列的促消费工作。

高峰介绍，在促进商品消费方面，商务部将着力推动扩大重点商品的消费。比如，鼓励相关地区优化汽车限购措施，开展新一轮汽车下乡和以旧换新；落实全面取消二手车限迁政策，健全报废汽车回收利用体系；积极发展汽车养护、维修、保险、租赁等汽车后市场，畅通新车、二手车、报废汽车的流通循环；鼓励有条件的地方对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴；鼓励发展“互联网+废旧物资回收”新模式，促进家电家具等更新换代。

在提振餐饮消费方面，商务部将在指导督促餐饮行业抓好疫情防控的同时，鼓励企业弘扬传统特色，创新提升菜品，推介优质特色餐饮；指导企业创新运营模式，推进线上线下融合，积极发展在线下单、无接触配送等餐饮消费新模式。同时，出台坚决制止餐饮浪费的政策举措，完善促进餐饮节约和绿色发展的标准体系，优化餐饮经营服务规范，营造良好的餐饮消费环境。

(责编：栗翘楚、刘阳)
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