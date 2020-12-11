人民网>>财经

自然资源部通报指南 建立全国统一的国土空间用地用海分类

2020年12月11日07:35  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京12月10日电  （记者常钦）10日，自然资源部举行第四季度例行新闻发布会，通报《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》有关内容。《分类指南》建立了全国统一的国土空间用地用海分类，为科学规划和统一管理自然资源、合理利用和保护自然资源，加快构建国土空间开发保护新格局奠定了重要工作基础。

　　据介绍，《分类指南》全面采用统一的用地用海分类，适用于国土调查、监测、统计、评价，国土空间规划、用途管制、耕地保护、生态修复，土地审批、供应、整治、执法、登记及信息化管理等自然资源管理的全过程各环节工作；实现国土空间的全域全要素覆盖。在全域实现陆海全覆盖，在陆域实现生产、生活、生态等各类用地全覆盖，实现建设用地的全覆盖；体现经济社会高质量发展新需要。对建设用地类型的细分进行了调整；《分类指南》增设了“留白用地”，特指国土空间规划确定的暂未明确规划用途、规划期内不开发或特定条件下开发的用地。据了解，此次《分类指南》的制定和颁布，对自然资源部依法依规依标准组织实施用途管制意义重大。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月11日 05 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

减税降费红利直达市场主体 “舌尖经济”扭负转正　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经

银保监会：大数据反保险欺诈试点成效初显　　新华社北京12月8日电（记者谭谟晓）记者从银保监会获悉，自2019年10月起，银保监会联合公安部在浙江省、安徽省、江西省、山东省等地开展大数据反保险欺诈试点，创新运用大数据等新技术手段防范保险欺诈风险、打击金融犯罪行为，取得初步成效。…【详细】

财经

统计局：11月份CPI同比降0.5% 环比降0.6%　　人民网北京12月9日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，2020年11月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.5%，环比下降0.6%。1—11月，全国居民消费价格比去年同期上涨2.7%。 国家统计局城市司高级统计师董莉娟…【详细】

财经

财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】

财经

财政部：全力以赴支持打赢脱贫攻坚战　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部副部长程丽华表示，财政作为国家治理的基础和重要支柱，在打赢脱贫攻坚战中肩负重要职责，财政部把打赢脱贫攻坚战作为最大政治责任、最大民生…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved