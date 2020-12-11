自然资源部通报指南 建立全国统一的国土空间用地用海分类

本报北京12月10日电 （记者常钦）10日，自然资源部举行第四季度例行新闻发布会，通报《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》有关内容。《分类指南》建立了全国统一的国土空间用地用海分类，为科学规划和统一管理自然资源、合理利用和保护自然资源，加快构建国土空间开发保护新格局奠定了重要工作基础。

据介绍，《分类指南》全面采用统一的用地用海分类，适用于国土调查、监测、统计、评价，国土空间规划、用途管制、耕地保护、生态修复，土地审批、供应、整治、执法、登记及信息化管理等自然资源管理的全过程各环节工作；实现国土空间的全域全要素覆盖。在全域实现陆海全覆盖，在陆域实现生产、生活、生态等各类用地全覆盖，实现建设用地的全覆盖；体现经济社会高质量发展新需要。对建设用地类型的细分进行了调整；《分类指南》增设了“留白用地”，特指国土空间规划确定的暂未明确规划用途、规划期内不开发或特定条件下开发的用地。据了解，此次《分类指南》的制定和颁布，对自然资源部依法依规依标准组织实施用途管制意义重大。

《 人民日报 》（ 2020年12月11日 05 版）

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