2020年全国粮食总产量13390亿斤 中国粮食生产“十七连丰”

初冬时节，安徽省六安市裕安区城南镇桃湾村村民纷纷利用房前庭院晾晒丰收的玉米、冬菜等农作物，成为冬日乡村一道别样的风景线。

田凯平摄（人民视觉）

我国粮食产量连续6年保持在1.3万亿斤以上，与农业现代化和土地充分利用密不可分。图为今年秋季一名农民驾驶收割机在海南海口龙华区龙泉镇新江村收割晚稻。

新华社记者 蒲晓旭摄

国家统计局12月10日公布的全国粮食生产数据显示，2020年全国粮食总产量为13390亿斤，比上年增加113亿斤，增长0.9%，产量连续6年保持在1.3万亿斤以上。

相关人士指出，今年中国粮食产量创历史新高，粮食生产实现“十七连丰”，为确保国家粮食安全提供了坚实支撑。未来，仍需以保障国家粮食安全为底线，坚持最严格的耕地保护制度，巩固提升粮食综合生产能力。

夏粮早稻秋粮纷纷增产

今年以来，夏粮、早稻、秋粮纷纷增产。国家统计局农村司司长李锁强介绍，2020年，夏粮和早稻产量分别为2857亿斤和546亿斤，比上年增加25亿斤和21亿斤；秋粮产量9987亿斤，增加67亿斤。

分品种看，谷物中，稻谷、小麦产量增加，玉米略减。2020年，全国谷物产量12335亿斤，比上年增加61亿斤，增长0.5%。其中，稻谷产量4237亿斤，比上年增加45亿斤，增长1.1%；小麦产量2685亿斤，比上年增加13亿斤，增长0.5%；玉米产量5213亿斤，比上年减少2亿斤。

豆类、薯类产量均增加。豆类产量458亿斤，比上年增加31亿斤，增长7.3%。其中，大豆产量392亿斤，比上年增加30亿斤，增长8.3%。薯类产量597亿斤，比上年增加21亿斤，增长3.6%。

分地区看，多数省（区、市）粮食增产。2020年，全国31个省（区、市）中26个增产，其中，河南、山东、山西、河北、新疆粮食产量均增加10亿斤以上。

中国社会科学院农村发展研究所所长魏后凯对本报记者分析，在新冠肺炎疫情、洪涝灾害等冲击下，今年全国粮食生产再获丰收，且产量创历史新高，这样的成绩来之不易。“中国粮食生产已实现‘十七连丰’，这为确保国家粮食安全及应对各种风险挑战提供了坚实支撑，同时为维护世界粮食安全作出了积极贡献。”

粮食播种面积止跌回升

产量增，面积也在增。统计局数据显示，2020年，全国粮食播种面积17.52亿亩，比上年增加1056万亩，增长0.6%。

魏后凯表示，在此之前，粮食播种面积已连续4年减少，今年粮食播种面积止跌回升有力推动了粮食增产。“这得益于从中央到地方加大对粮食生产的支持力度，压实粮食生产责任，落实各项补贴政策，农民种粮积极性显著提高。”

具体来看，2020年，全国谷物播种面积14.69亿亩，比上年增加176万亩，增长0.1%。其中，稻谷4.51亿亩，比上年增加573万亩，增长1.3%。

李锁强介绍，面对突如其来的新冠肺炎疫情，为确保粮食安全稳定生产，国家加大对水稻生产的扶持力度，落实各项支农惠农、种粮补贴、粮食最低收购价等政策，全年双季稻播种面积比上年增加756万亩，增长5.3%，成为粮食播种面积扩大的主要原因。玉米播种面积基本稳定。受华北地下水超采区实施季节性休耕限采及市场需求等因素影响，小麦播种面积比上年减少522万亩。

此外，豆类面积大幅增加，薯类面积稳中有增。2020年，全国豆类播种面积1.74亿亩，比上年增加778万亩，增长4.7%。受大豆振兴计划政策带动，大豆播种面积1.48亿亩，比上年增加825万亩，增长5.9%。2020年，全国薯类播种面积1.08亿亩，比上年增加103万亩，增长1.0%。

提升粮食综合生产能力

粮食单产同样在增加。粮食产量实割实测抽样调查显示，2020年，全国粮食作物单产382公斤/亩，每亩产量比上年增加0.9公斤，增长0.2%。

李锁强分析，2020年，全国大部农区气候条件较为适宜，病虫害发生较轻，有利于粮食作物生长发育和产量形成。尽管部分地区洪涝灾害和台风对生产造成一定影响，但各地加强田间管理，积极抗灾减灾，农业灾情对粮食生产影响有限。

谷物中，小麦单产增势明显。2020年，全国谷物单产420公斤/亩，每亩产量比上年增加1.6公斤，增长0.4%，其中，小麦单产383公斤/亩，每亩产量比上年增加7.5公斤，增长2.0%；玉米单产421公斤/亩，与上年基本持平；受南方局部洪涝灾害的影响，稻谷单产470公斤/亩，每亩产量比上年减少1.0公斤，下降0.2%。

豆类、薯类单产水平均有所提高。2020年，豆类单产132公斤/亩，每亩产量比上年增加3.2公斤，增长2.5%，其中，大豆单产132公斤/亩，每亩产量比上年增加3.0公斤，增长2.3%。2020年，薯类单产276公斤/亩，每亩产量比上年增加7.1公斤，增长2.6%。

今年已获丰收，未来仍需加劲。魏后凯指出，随着人口数量增长、消费结构不断升级和资源环境承载力趋紧，粮食产需仍将维持紧平衡态势。接下来，仍需以保障国家粮食安全为底线，坚持最严格的耕地保护制度，推动高标准农田建设，巩固提升粮食综合生产能力；同时，在立足国内保吃饭的前提下，合理利用国际国内两个市场、两种资源，适度进口，调剂品种余缺，满足人民群众日益提高的消费需求。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)