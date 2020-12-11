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前11个月核心CPI保持稳定

2020年12月11日07:41  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京12月10日电 （记者刘志强）国家统计局9日发布了11月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。数据显示，11月份，随着各地区各部门持续推进“六稳”“六保”工作，猪肉等重要民生商品价格继续回落。1—11月，全国居民消费价格比去年同期上涨2.7%，处于全年3.5%左右的物价调控目标范围内。

　　从同比看，受去年同期对比基数较高影响，CPI下降0.5%。其中，食品价格由上月上涨2.2%转为下降2%，影响CPI下降约0.44个百分点，是带动CPI由涨转降的主要原因。扣除食品和能源价格的核心CPI继续保持稳定，同比上涨0.5%，涨幅已连续5个月相同。

　　11月份，工业生产稳定恢复，市场需求持续回暖，工业品价格继续回升。从环比看，PPI由上月持平转为上涨0.5%。调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有24个，比上月增加12个，上涨面达六成。从同比看，PPI下降1.5%，降幅比上月收窄0.6个百分点。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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