香港贸发局料明年香港出口货值上升5%

新华社香港12月9日电 香港贸易发展局9日举行记者会表示，预测香港2021年整体出口货值同比上升5%，而2020年最后一季出口指数为36.2，较上一季上升11.1，反映港商出口信心逐步改善。

香港贸发局出口指数反映近期出口表现及港商情绪，50为盛衰分界线。贸发局于11月访问了500名来自香港六大行业包括电子、成衣、玩具、珠宝、钟表及机械的出口商。

调查显示，今年第四季度所有主要行业均录得可观增长，其中珠宝业反弹幅度最强劲，由20.1升至33。然而，指数仍处于收缩领域，未来的出口表现仍未明朗。

出口市场方面，中国内地、日本和东盟被看高一线，出口商对欧盟和美国的增长潜力稍欠信心。

香港贸发局研究总监关家明表示，内地双循环政策和粤港澳大湾区为港商带来的机遇，加上香港和东盟签订自由贸易协定逐步生效、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）落实，将促进区内贸易往来，这些都有利于香港出口复苏。

香港贸易发展局成立于1966年，负责促进、协助和发展香港贸易。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)