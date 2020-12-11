“云卖菜”光靠补贴走不远

您还去菜市场买菜吗？每日优鲜、美团买菜、多多买菜、橙心优选、苏小团……最近，互联网巨头紧盯居民手中“菜篮子”，或是生鲜电商，或是社区团购，五花八门的“云买菜”服务让消费者挑花了眼。

生鲜领域曾被视作“蓝海”，巨大的发展空间吸引互联网企业“抢滩”市场。根据前瞻产业研究院数据，中国生鲜零售交易规模在2019年达5.1万亿元，而生鲜零售线上化率不足6%。与之相比，图书、家电等消费品线上化程度高，线上份额已超过“半壁江山”。可见，“互联网买菜”的巨大市场潜力亟待挖掘。

新冠肺炎疫情影响下，“宅经济”发展迅速，“互联网买菜”为更多消费者所接受。手机下单、送菜到家成为更多人的消费习惯，各大生鲜电商平台正好有了用武之地。艾媒咨询相关研究报告显示，疫情成为生鲜电商的复起契机，吸收、培养了大量新用户。数据显示，2020年社区团购市场发展迅猛，市场规模预计将达720亿元。

优惠力度大，也是许多人选择“互联网买菜”的重要原因。为抢占市场，各平台频出奇招。为尽快占据市场份额，不少电商不惜投入巨额补贴，使互联网菜价屡创新低。5毛钱一斤的土豆，6元钱20个的鸡蛋，很难不让人心动。各式促销也十分“吸睛”，限时秒杀、天天免费拿、万人团购……好玩又便宜、五花八门的促销活动甚至成为不少中老年消费者的省钱利器。既能少跑腿，又能享优惠，消费者何乐而不为？

“互联网买菜”极大满足了消费者对生鲜的即时消费需求，但也有业内人士提出，当前过于“急功近利”的发展模式催生了一系列问题。例如，市场被垄断后低价不再，蔬果质量难以保证等。仅靠一时“补贴”难以长久，做好“互联网买菜”生意依旧任重道远。供应链渠道、物流配送、品质保障等环节，均是“互联网买菜”能够健康持续发展的关键。

“互联网买菜”在疫情后火了一把，折射出中国势不可挡的线上消费趋向，其广阔的市场空间更是不可否认。为了让“互联网买菜”能持续为消费者带来便利，也为了行业的健康长线发展，诚信经营确保质量，孵化更科学的运营模式，才是“互联网买菜”立于不败之地的核心所在。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)