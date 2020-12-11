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新一轮汽车下乡和以旧换新将启动

陶凤 吕银玲

2020年12月11日07:44  来源：北京商报
 
原标题：新一轮汽车下乡和以旧换新将启动

　　北京商报讯（记者 陶凤 吕银玲）12月10日，在商务部召开的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰表示，为扩大汽车消费，新一轮汽车下乡和以旧换新活动即将开展。

　　在促进商品消费方面，将着力推动扩大重点商品的消费。比如，鼓励相关地区优化汽车限购措施，开展新一轮汽车下乡和以旧换新；落实全面取消二手车限迁政策，健全报废汽车回收利用体系；积极发展汽车养护、维修、保险、租赁等汽车后市场，畅通新车、二手车、报废汽车的流通循环。同时，鼓励有条件的地方对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴；鼓励发展“互联网+废旧物资回收”新模式，促进家电家具等更新换代。

　　为摆脱疫情对经济的影响，我国多次出台举措提振消费。就在11月26日，商务部召开了消费升级行动计划推进现场会，就强调要加速商品和服务消费潜力释放，稳定和扩大汽车消费，提振家电家具消费，扩大进口商品消费，促进餐饮消费，创新开展消费促进活动。

　　为什么扩大汽车消费成为拉动消费增长的重要举措？中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林在接受北京商报记者采访时表示，这是因为汽车消费在社会消费品零售总额中占比很大。“汽车产业链条占整个消费的比重都非常大，这就是为什么我们在很多时候把汽车作为一个拉动消费的入口。”

　　汽车是关系国计民生的重要消费品，汽车消费在社会消费品零售总额中占比达10%左右。2019年，我国社会消费品零售总额约41万亿元，汽车就占了接近4万亿元。

　　目前，我国汽车产销量都已展现回暖态势。10月，社会消费品零售总额同比增4.3%，增速较上月加快1个百分点，连续3个月实现正增长。其中，汽车消费持续回升，零售额同比增12%，连续4个月两位数增长。

　　据中国汽车工业协会数据，10月，汽车产销分别完成255.2万辆和257.3万辆，环比分别增长0.9%和0.1%，同比分别增长11%和12.5%。截至11月，汽车产销已连续7个月呈现增长，其中销量增速已连续6个月保持在10%以上。

　　在盘和林看来，一二线城市的汽车消费增长空间不大。“现在一二线城市受制于交通出勤拥堵等各方面城市病，加上这些城市汽车保有量比较高，所以汽车消费的整个增长空间是有限的。广大的三四线城市以及乡村，消费力已经提升上来，可以购买几万或者十几万元的汽车。”盘和林说，“同时，我们的旧车实际上是比较多的，现在已经基本上进入存量阶段了，因此要扩大汽车消费就要从以旧换新的角度入手。”

　　今年11月，国家特别对提振大宗消费、重点消费和促进释放农村消费潜力作出了战略部署，其中为了促进汽车市场消费，开启了新一轮的汽车下乡和以旧换新政策。

　　在新一轮汽车下乡和以旧换新中，鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。加强停车场、充电桩等设施建设。

　　据了解，今年7月以来，工信部就先后发布了三批新能源汽车下乡企业和车型目录，共有24家车企的61款车型。上汽通用五菱日前宣布，在新能源汽车下乡活动期间，其旗下新能源汽车产品累计销量已突破10万辆。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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