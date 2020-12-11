降层警报解除 新一站保险代理“松口气”

近期屡受降层警告的新一站保险代理股份有限公司（以下简称“新一站保险代理”）终于解除了危机。12月10日，北京商报记者发现，继近日两度表示可能触发创新层即时降层情形后，新一站保险代理终于发布公告称，因截至2020年12月8日，公司合格投资者人数达到了50人，此前因投资人数不足可能触发创新层即时降层的风险解除。

业内人士表示，要守住创新层阵地，只需在盈利性、成长性与流动性三者中保证其一即可；不过，与创新层的资本市场机遇相伴的是监管压力，而中小保险机构本身也面临着激烈的同质化竞争，需要机构进行制度规范及自身特色培养，方能自多层压力下“破茧成蝶”。

创新层降层“警报”解除

根据相关公告，截至2020年12月8日，新一站保险代理合格投资者人数达到50人，关于触发《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十九条规定的“连续60个交易日（不含停牌日）符合全国股转系统创新层投资者适当性条件的合格投资者人数均少于50人”的即时降层情形已解除。因此，新一站保险代理被调出创新层的风险已解除。

一周之内，新一站保险代理降层危机迎解。此前，相关公告显示，截至12月7日，新一站保险代理连续35个交易日，符合全国股转系统创新层投资者适当性条件的合格投资者人数均少于50人。

根据相关公告，新一站保险代理于2020年5月进入创新层，进层依据为《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十一条，即挂牌公司进入创新层，应当符合“最近两年营业收入平均不低于6000万元，且持续增长，年均复合增长率不低于50%，股本总额不少于2000万元”的条件。

关于为何新一站保险代理此前连续多日合格投资者人数不足，以及短短一周左右时间内，该公司采取了哪些措施吸引投资者，公司将如何应对新投资者进入带来的变化等问题，北京商报记者致电新一站保险代理，但该公司拒绝接受采访。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳解释，发布可能触发即时降层公告，不是一定会降层，公司发布公告主要是为了说明可能触发的降层情形、公司是否采取或拟采取相关措施消除风险，以及相关措施的必要性、合规性等内容，若公司处理得当，可以避免出现降层。

“若中小保险机构最后从创新层降至基础层，则需要好好从规范运作、提升治理水平等多个角度提升公司治理，进而才能更加符合监管要求，同时降层后，存在一定时间的冷却期，需要经过一段时间才能申请返回原层级，这也是给企业一定的时间进行规范调整。”对类似的中小保险机构如何应对可能的降层情形，陈雳也提出了这样的意见。

连年亏损遇营收突降

针对相关公告中所述的新一站保险代理进入创新层的营收依据，北京商报记者查询新一站保险代理历年业绩报告发现，在2019年以前，公司营收确实连年增长；然而到了2020年上半年，该公司营收为7958.65万元，同比降低16.5%，而这也是新一站保险代理自2016年挂牌以来业绩报上营收首次下降。

除此之外，北京商报记者还发现，该公司归属于挂牌公司股东的净利润呈现出连年亏损的态势：从2016年的-1503.75万元到2019年的-594.88万元，而最新公布的半年报中，新一站保险代理上半年亏损742.42万元，较去年同期的-324.94万元亏损缺口进一步扩大127.75%。

关于为何营收下降及连年亏损，以及对于下半年业绩的预计，新一站保险代理未予以回应。不过，该公司业绩报显示，营收下降的主要原因是疫情期间，人员出行减少导致旅行险及货运险等减少所致。

为何新一站保险代理在持续亏损的情况下也能进入创新层？首都经贸大学保险系副主任李文中解释称：“如果只考察营收，并不能确定新一站保险代理会因为营收不振而降层，因为公司维持创新层条件从盈利性、成长性与流动性三个方面满足其一就可以。”

陈雳也表示，中小保险机构主要可通过两种途径进入创新层：一方面可以通过保持最近两年连续盈利，且平均净利润不少于2000万元，且两年平均净资产收益率不低于10%的方式进入创新层；另一方面，若中小保险机构短期无法实现盈利，则可以通过最近3个月日均市值不少于6亿元、最近一年年末股东权益不少于5000万元、做市商家数不少于6家的这套标准进入创新层。

多重阻力如何突围

业内人士表示，由基础层升入创新层，对于中小保险中介来说是机遇伴随着压力。“当前新三板挂牌公司超7000家，而新三板创新层公司仅千余家，创新层公司是一定程度上得到市场认可，属于新三板的优质企业，相对于基础层的公司，更具备投资价值，对投资者吸引力更强。”陈雳表示，新三板创新层挂牌是进入精选层的前提之一，当前只有创新层连续挂牌满12个月的公司才有资格申请公开发行并进入精选层，而进入精选层后，公司将有很大几率实现创业板或科创板上市，进而助力企业发展。

但据陈雳介绍，进入创新层对于公司治理的规范性要求有所加强，需要公司治理健全并制定相应制度，公司、控股股东、实际控制人、董监高等主体需要满足合规性要求，对企业来讲是一种约束或者督促。

李文中表示，中小保险中介机构难以形成规模经济，单位成本较高，要想从激烈的市场竞争中突围，恐怕更多需要从市场细分、客户细分上下功夫，借助新技术进行产品与服务创新来降低成本，吸引客户，提升市场竞争力。

中国精算师协会创始会员徐昱琛指出，实际上新一站保险的互联网保险业务本身即为其经营特色之一。新一站保险代理12月10日最新公告便显示，公司因互联网增值电信业务的监管要求在经营范围中新增“第二类增值电信业务”。业内人士认为，将智慧医疗的渠道资源与新一站的保险资源进行整合，将促进二者在健康保险领域实现互利共赢。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)