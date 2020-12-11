政府关门危机暂除 美国铺路新刺激计划

新刺激计划僵持数月，美国两党也明白，这样下去不是办法。尽管在核心问题上，双方依旧不肯让步，但随着疫情的蔓延和经济压力的增加，两党突然各自发力，提交新的刺激计划方案。也是在这样的关键时刻，美国政府曾经频出的关门闹剧断断不能出现。一来避免停摆重演，二来为新刺激计划的达成争取时间，这一次美国两党终于站在了同一边。只是权衡议案只能拖得了一时，关键还要看刺激计划本身的进展。
在距离12月11日联邦政府现有预算资金即将到期的两天前，众议院紧急辟路，以343对67票的结果投票通过了为期一周的权衡议案，以避免政府在12月18日之前关门。此前参议院多数党领袖麦康奈尔表示，他打算在最后期限前通过该法案，这意味着参议院可能最快在12月10日批准该法案。美国总统特朗普也表示，他会在12月11日之前签署该法案。
众议院于今年早些时候通过了年度12项拨款法案中的10项，但参议院尚未通过任一版本的全年支出法案。参议院拨款委员会主席理查德·谢尔比9日表示，谈判人员就综合方案的大多数问题达成了共识。因此避免政府停摆的一大原因就是解决这一问题。但更重要的是，议员们希望将规模超过9000亿美元的新刺激方案绑定到这份综合支出法案当中，这也意味着，避免政府停摆的一个关键便是为新刺激计划争取时间。
眼看着时间越来越紧迫，两党终于开始推动新刺激计划的进展。当地时间8日，美国财政部长姆努钦刚刚公布了总额为9160亿美元的刺激计划，为新冠疫情冲击下的美国经济制定新补助方案。按照姆努钦的说法，该计划包含为州政府和地方政府提供的资金，以及为企业、学校和高校提供的有力责任担保。法新社报道称，这些内容一直是民主党与共和党议员谈判的关键症结所在。
“我期待两党能达成共识。这样我们就能为美国工人、家庭和企业提供重要的经济援助。”姆努钦在一份声明中提到。据了解，姆努钦已经将这一计划提交给了众议院议长佩洛西，并已与特朗普及麦康奈尔共同进行了审阅。
值得注意的是，在姆努钦拿出方案前不久，佩洛西和参议院民主党领袖舒默刚刚表示，将会支持由一组两党议员提出的9080亿美元新冠纾困方案，作为最终协议谈判的基础。在这份方案中，美国民众将获得直至明年3月31日的财政救济，包括2880亿美元的小企业援助，如薪酬保障计划贷款，还有1600亿美元的州和地方政府救济金，以及1800亿美元的失业救济金等。
商务部研究院副研究员庞超然称，当前疫情对美国经济社会带来较大的冲击，但美国只在年初通过了2.2万亿美元的刺激政策，各界都期待国会尽快批准新的支持措施，来帮助经济恢复。目前，共和党更期望加大对企业的支持，民主党希望加大对各州政府的支持和保护地方政府雇员，两党的分歧更多是关于资金分配细节问题，但对于推动刺激政策的大方向是一致的。
新刺激计划或许确实不能再拖了。不久前，美国当选总统拜登提名的财政部长耶伦还提到，美国正面临新冠疫情及其经济后果带来的历史性危机。“这是美国的悲剧，我们必须紧急行动。不采取行动将造成自我强化的衰退，造成更大的经济破坏。”彼时，耶伦支持政府采取刺激措施，以最大程度地增加就业、减少经济不平等并帮助妇女和少数族裔，而这两类群体受到经济衰退的打击尤为严重。美国劳工部本月4日发布的数据也显示，今年11月美国白人群体的失业率为5.9%，而非洲裔群体的失业率则高达10.3%。
庞超然称，近期，美联储褐皮书反映，尽管有疫苗上市等利好因素刺激，但美国经济总体上表现不佳。各界对加大经济刺激的政策形成了共识。拜登团队也督促两党尽快对刺激法案达成一致，在圣诞假期前推动出台。新一轮财政刺激计划预计将在拜登政府上台后显现出效果，有助于保障美国经济在明年初实现一个平稳发展。
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