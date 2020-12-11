银保监会：三季度银行业消费投诉超8万件

本报讯（记者 潘福达）银保监会消费者权益保护局昨天发布《关于2020年第三季度银行业消费投诉情况的通报》。三季度，银保监会及其派出机构共接收并转送银行业消费投诉85097件，环比增长26.5%，由此计算，银行业平均每天收到投诉900多件。
其中，涉及国有大型商业银行27278件，环比增长16.1%，占投诉总量的32.1%；股份制商业银行37475件，环比增长30.6%，占投诉总量的44.0%；外资法人银行447件，环比增长19.8%，占投诉总量的0.5%；城市商业银行（含民营银行）8471件，环比增长46.0%，占投诉总量的10.0%；农村中小金融机构3418件，环比增长31.7%，占投诉总量的4.0%；其他银行业金融机构8008件，环比增长27.8%，占投诉总量的9.4%。
工商银行、建设银行、交通银行的投诉量位列国有大型商业银行前三名，招商银行、平安银行、中信银行的投诉量位列股份制商业银行前三名，东亚银行、汇丰银行和渣打银行的投诉量位列外资法人银行前三名。
值得关注的是，三季度涉及信用卡业务投诉48406件，环比增长43.5%，占投诉总量的56.9%。此外，涉及个人贷款业务投诉20219件，环比增长33.5%，占投诉总量的23.8%。
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