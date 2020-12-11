白皮书显示：互联网资深人才薪酬不降反升

本报讯（记者 孙奇茹）互联网人才职业成长平台拉勾近日发布《2020年互联网人才招聘白皮书》显示，尽管受疫情影响多行业整体降薪，由于传统企业互联网化的迫切以及资深人才的稀缺，新一线城市中10年以上资深人才薪酬不降反升。
数据显示，不同工作经验的互联网人才在不同城市的薪酬水平也存在较大差异。深圳、南京、杭州、苏州10年以上经验程序员，成都、苏州、西安10年以上产品开发人才薪酬均有大幅提升。
值得注意的是，互联网行业与一些传统行业类似，也存在男女“同工不同酬”现象。有17.1%的企业HR认为自己的企业男员工薪酬更高，这个数据是认为女员工薪酬更高的企业HR数的14.25倍。各类岗位中，设计岗位男女薪酬差异最小，而产品岗位差异最高。
报告显示，2020年度，互联网大厂在人才需求和投入上依旧势头迅猛，相比于2019年，字节跳动人才需求量增长66%，阿里巴巴增长65%，腾讯、美团、滴滴的涨幅分别为33%、31%、17%。字节跳动人才需求量及简历投递热度均排名第一。
减税降费红利直达市场主体 “舌尖经济”扭负转正 编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】
银保监会：大数据反保险欺诈试点成效初显 新华社北京12月8日电（记者谭谟晓）记者从银保监会获悉，自2019年10月起，银保监会联合公安部在浙江省、安徽省、江西省、山东省等地开展大数据反保险欺诈试点，创新运用大数据等新技术手段防范保险欺诈风险、打击金融犯罪行为，取得初步成效。…【详细】
统计局：11月份CPI同比降0.5% 环比降0.6% 人民网北京12月9日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，2020年11月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.5%，环比下降0.6%。1—11月，全国居民消费价格比去年同期上涨2.7%。 国家统计局城市司高级统计师董莉娟…【详细】
财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】