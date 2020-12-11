白皮书显示：互联网资深人才薪酬不降反升

原标题：互联网资深人才薪酬不降反升

本报讯（记者 孙奇茹）互联网人才职业成长平台拉勾近日发布《2020年互联网人才招聘白皮书》显示，尽管受疫情影响多行业整体降薪，由于传统企业互联网化的迫切以及资深人才的稀缺，新一线城市中10年以上资深人才薪酬不降反升。

数据显示，不同工作经验的互联网人才在不同城市的薪酬水平也存在较大差异。深圳、南京、杭州、苏州10年以上经验程序员，成都、苏州、西安10年以上产品开发人才薪酬均有大幅提升。

值得注意的是，互联网行业与一些传统行业类似，也存在男女“同工不同酬”现象。有17.1%的企业HR认为自己的企业男员工薪酬更高，这个数据是认为女员工薪酬更高的企业HR数的14.25倍。各类岗位中，设计岗位男女薪酬差异最小，而产品岗位差异最高。

报告显示，2020年度，互联网大厂在人才需求和投入上依旧势头迅猛，相比于2019年，字节跳动人才需求量增长66%，阿里巴巴增长65%，腾讯、美团、滴滴的涨幅分别为33%、31%、17%。字节跳动人才需求量及简历投递热度均排名第一。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)