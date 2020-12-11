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国家统计局：今年粮食生产再获丰收

产量连续六年保持在1.3万亿斤以上

2020年12月11日07:50  来源：经济参考报
 

　　国家统计局12月10日数据显示，2020年全国粮食总产量为13390亿斤，比上年增加113亿斤，增长0.9%。粮食生产再获丰收，产量连续六年保持在1.3万亿斤以上。其中，2020年，夏粮和早稻产量分别为2857亿斤和546亿斤，比上年增加25亿斤和21亿斤；秋粮产量9987亿斤，增加67亿斤。

　　具体来看，粮食面积方面，2020年全国粮食播种面积17.52亿亩，比上年增加1056万亩，增长0.6%。国家统计局农村司司长李锁强指出，2020年，各地加大对粮食生产的支持力度，层层压实粮食生产责任，积极落实各项补贴政策，提高农民种粮积极性，粮食播种面积止跌回升。

　　数据显示，2020年，全国谷物播种面积14.69亿亩，比上年增加176万亩，增长0.1%。其中，稻谷4.51亿亩，比上年增加573万亩，增长1.3%。“面对突如其来的新冠肺炎疫情，为确保粮食安全稳定生产，国家加大对水稻生产的扶持力度，落实各项支农惠农、种粮补贴、粮食最低收购价等政策，全年双季稻播种面积比上年增加756万亩，增长5.3%，成为粮食播种面积扩大的主要原因。”李锁强说。

　　此外，2020年，全国豆类播种面积1.74亿亩，比上年增加778万亩，增长4.7%。受大豆振兴计划政策带动，大豆播种面积1.48亿亩，比上年增加825万亩，增长5.9%。2020年，全国薯类播种面积1.08亿亩，比上年增加103万亩，增长1.0%。

　　粮食作物单产方面，2020年，全国粮食作物单产382公斤/亩，每亩产量比上年增加0.9公斤，增长0.2%。全国谷物单产420公斤/亩，每亩产量比上年增加1.6公斤，增长0.4%，其中，小麦单产383公斤/亩，每亩产量比上年增加7.5公斤，增长2.0%。豆类单产132公斤/亩，每亩产量比上年增加3.2公斤，增长2.5%。

　　“2020年，全国大部农区气候条件较为适宜，病虫害发生较轻，有利于粮食作物生长发育和产量形成。尽管部分地区洪涝灾害和台风对生产造成一定影响，但各地加强田间管理，积极抗灾减灾，农业灾情对粮食生产影响有限。”李锁强说。

　　值得一提的是，多数省（区、市）粮食增产。2020年，全国31个省（区、市）中26个增产，其中，河南、山东、山西、河北、新疆粮食产量均增加10亿斤以上。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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