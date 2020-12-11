机构：前11月非金融企业债券发行规模达13.1万亿

记者从中证鹏元2021年信用风险年会上获悉，今年1至11月非金融企业债券的发行规模达13.1万亿元，预计全年将达到14.4万亿元，较2019年增长31%，净融资规模将达到4.4万亿元，较2019年增长56%。

中证鹏元资信评估股份有限公司总裁李勇表示，今年前11个月，主体违约率较2019年同期有所下降，从1.03%降到0.81%，但高信用等级违约主体增加，AA+级及以上级别的主体违约占比为48%，较2019年上升12个百分点；新增违约主体43家，其中国企占比42%，较2019年增加27个百分点。

渤海证券信用债11月月报显示，信用债发行量及净融资额减少，发行指导利率也明显分化。当月，企业债、公司债、中期票据、短期融资券、定向工具共发行925只，发行金额9114.66亿元，月环比下降6.97%。信用债净融资额-160.41亿元，月环比减少1280.24亿元。

分行业来看，除银行业外，11月信用债发行量和偿还量最高的行业均为非银金融行业和建筑装饰行业，信用债净融资额最高的为非银金融行业和建筑装饰行业。

由于近期受信用债违约冲击影响，企业债券融资有所减少。央行数据显示，11月份企业债券净融资862亿元，同比减少2468亿元。

民生银行首席研究员温彬表示，信用债违约事件对市场形成了一定冲击，流动性分层导致信用资质较弱的民营企业、中小金融机构压力有所增加。临近年末，市场资金需求较为旺盛，预计央行将继续通过加大逆回购和MLF操作力度，维护流动性合理充裕，满足跨年资金需求。

中证鹏元城投评级副总监毕柳认为，2020年城投融资渠道畅通，且地方债发行大幅提升，一定程度上缓解了各区域城投资金压力。展望2021年，广义货币供应量（M2）与社会融资规模增速将逐步回归到与经济相匹配的水平，宽信用转向稳信用。

“信用风险正在经历暴露、化解和出清的过程。信用评级机构需要及时调整评级方法和模型，评级理念应该更多地放到报表和发行人自身素质上来。”李勇表示。

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