财科院报告：地方收入区域分化特点明显

10日，中国财政科学研究院发布《中国财政收入全景图解（2020）》报告。报告指出，根据2019年预算执行报告数据，地方省市财政收入出现明显的区域分化特征。东部地区省份税收收入占一般公共预算收入比重高，中西部等省份非税收入较高。东部的一般公共预算收入、土地出让收入占比较高。

报告显示，2019年，一般公共预算收入排名前十的省份分别为广东、江苏、上海、浙江、山东、北京、四川、河南、河北、湖北，分别为12651亿元、8802亿元、7165亿元、7048亿元、6527亿元、5817亿元、4220亿元、4042亿元、3743亿元和3388亿元。

东部地区省份税收收入占一般公共预算收入比重高，收入的稳定性更高，与流转税税制背景下东部地区企业数量更多有关，同时也与东部地区个人收入相对较高有关。居前的主要有上海、浙江、江苏、北京、陕西、海南、广东，税收占比为86.8%、83.7%、83.4%、82.9%、80.7%、80.2%和79.5%，西部地区省份如甘肃、新疆、广西、宁夏税收收入占比低，分别为67.9%、64.4%、63.3%和63.2%。

报告分析称，中西部等省份非税收入较高原因有：一是经济结构仍需调整，税收收入较少；二是国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益等贡献较多，民营经济仍有待进一步发展。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)