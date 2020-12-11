原标题：欧洲央行加大力度应对经济不确定性

在新一轮封锁措施重创经济、新冠疫苗刚刚问世、“脱欧”谈判悬而未决等因素的影响下，欧洲经济存在出现“双底”的可能。由于不确定性仍很高，欧洲央行决策者10日决定扩大疫情应急贷款规模，以应对经济面临的挑战，降低经济进一步下行风险。分析人士认为，鉴于欧洲央行政策空间在缩小，更多财政刺激计划应尽快接力。

欧洲央行扩大宽松

10日，欧洲央行议息会议结束，一如预期宣布维持主要再融资利率为0、边际借贷利率为0.25%和存款机制利率为-0.5%不变；同时扩大疫情应急贷款（PEPP）规模5000亿欧元；决定将大规模购债计划至少延长至2022年3月；至少在2023年底前再投资到期的PEPP债券。欧洲央行表示，量化宽松政策将持续到利率上升前不久。另外，欧洲央行还将增加更多长期贷款，将在2022年6月之前重新评估抵押品宽松措施，继续准备在必要时调整所有工具，并将在2021年再提供4项流行病紧急长期再融资业务（PELTROs），继续提供有效的流动性支撑。

欧洲央行行长拉加德在利率决议后的新闻发布会上指出欧元区经济存在的问题：经济将在第四季度萎缩，通胀率仍然非常低，服务业的活动受到严重限制。她重申，如果需要，政策工具可以重新校准。

早在10月份，欧洲央行就表态要在12月份的会议上“从头调整其政策工具”，以应对“不断演化的局势”。此后不久，由于新冠肺炎感染病例激增，新的关闭措施显著影响了欧元区经济前景。

分析人士认为，欧洲央行此举是要使宽松的融资环境贯穿这场由新冠肺炎疫情带来的经济危机的始终。不少分析认为，这场危机甚至在新冠肺炎疫情消退过后还会延续相当长一段时间。欧洲央行表明，借贷成本将在数年之内保持在接近零的水平。

经济下行压力仍存

总体来说，由于疫情尚未得到有效控制，且新冠疫苗的具体推广计划尚未制定，欧洲经济面临的不确定性依然很大，前景不容乐观，仍面临较大下行压力。

经合组织1日预计，2020年欧元区经济将萎缩7.5%；部分欧洲国家因为疫情的二次波动，季度经济增速或将出现“双底”。

国际货币基金组织（IMF）在11月30日发布关于欧元区2020年经济的总结中也警告说，除非未来几个月欧洲的“新冠肺炎疫情趋势发生重大变化”，否则欧元区的经济增长将弱于此前的预期。持续的第二波新冠感染浪潮正威胁欧元区19国的经济复苏，封锁措施的实施进一步损害了信心，并降低了流动性。“长期的健康危机和缓慢的经济复苏将导致财政状况收紧，私人和公共部门的脆弱性增加，而劳动力市场的明显滞后将加剧不平等和贫困。这些‘疤痕’效应加在一起，也将抑制欧元区的经济增长潜力。”

从大部分近期公布的数据来看，欧元区经济也面临考验。

7日公布的欧元区第三季度国内生产总值（GDP）同比下降4.3%，家庭消费同比下降4.6%。欧盟27国的GDP同比也下降了4.2%，但是政府支出却同比上升2.1%。

通胀数据也不乐观。1日公布的欧元区11月初步估值显示通胀同比下降0.3%，这是该地区连续第四个月通胀负增长。而上一次出现这样的情况还是在2014年末至2015年初。最近几周，欧元的走强对通胀率也造成了下行压力。有分析人士表示，欧元走强几乎抵消了今年所有财政刺激对通胀的提振。

此外，上月底公布的欧洲央行会议纪要显示，欧洲央行目前预计整体通胀率处于负值的时间将比9月份所预测的更长；预计直至2021年初，欧洲的通胀将维持在负值水平。

受欧洲再次实施封锁措施的影响，IHS Markit欧元区11月采购经理人指数初值仅为41.3，是春季封锁结束以来最低点。IHS Markit首席商业经济学家威廉姆森表示，第四季度GDP再次收缩可能性增加。不过，由于遭遇重大损失的部门主要与旅游、餐饮和户外活动相关，11月欧元区制造业指数为53.6，尽管低于上月的54.8，但仍处于扩张区间。

欧盟统计局11月27日发布经季节调整的数据显示，欧元区19国11月份经济景气指数降至87.6，低于10月份的90.9。同期，工业景气指数从-9.6降至-10.1；服务业景气指数从-11.8降至-17.3；消费者信心指数为-17.6，与10月持平。

稍好的是就业数据。欧盟统计局2日称，经季节调整，欧元区19国10月份失业率从9月份的8.5%降至8.4%。10月份，欧元区19国失业人口比9月份减少8.6万人。但19国失业率最高的两个国家西班牙和塞浦路斯数据分别高达16.2%和10.5%。

近期有关疫苗的顺利进展提高了经济预期的前景，但高负债和高失业率可能会持续更长的时间。此外，欧盟各成员国之间能否达成经济刺激政策，以及在12月31日的最后期限之前欧盟能否与英国达成贸易协议都是风险因素。

法国兴业银行分析师认为：“短期前景依然令人沮丧，欧洲央行将继续关注短期风险，直到疫情有了更清晰的结果。”

欧盟复苏计划急需接力

为了应对新冠肺炎疫情带来的冲击，不少国际组织都呼吁各国要协调步骤，采取更多的财政刺激措施。在欧元区，越来越多的市场人士也认为，进一步的量化宽松政策效力有所减弱，而欧洲央行或许已经用尽了政策工具。

此前，欧委会、欧洲议会和27个成员国经过长时间谈判，才于7月就欧盟复苏基金达成共识，但匈牙利和波兰尚未批准，因此该基金迟迟未能启动。据报道，匈牙利、波兰否决的原因主要是，根据该条款，如果某国在与预算有关的特定情况下违反法律，那么该机制将允许欧盟切断向该国提供的资金。两国称这种援助资金与“法治”挂钩的机制是“讹诈”。

拉加德多次敦促加快欧盟恢复基金等一揽子财政计划的实施。她表示，鉴于服务业正在遭受沉重打击，而货币政策不能像财政政策那样有针对性，欧元区的财政政策至关重要，不应大幅度拖延财政计划。

IMF表示，在完成欧盟一揽子复苏计划以及分配资金方面，还需要克服一些障碍，而进一步的拖延将损害该地区的复苏前景。随着第二波疫情的持续，国家财政政策可能需要提供比最初设想的时间更长的广泛支持。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)