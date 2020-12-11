原标题：世行： 35%资金要有气候协同效应

世界银行集团（世行集团）9日宣布，在未来五年平均35%的资金要有气候协同效应。这一目标取代了前五年的目标，即在2020年前达到28%。此外，世行还将努力确保这些资金的50%用于支持气候适应和增强韧性。这是世行集团承诺帮助发展中国家应对气候变化并适应其日益严重的影响而宣布的多项举措中的两项。

到2020年前达到28%的气候协同效应目标是在首个《气候变化行动计划》（2016-2020年）中设定的目标。35%平均协同效应的新目标将纳入第二个《气候变化行动计划》（2021-2025）。

世行集团行长戴维·马尔帕斯表示：“气候变化使我们的发展工作面临严峻的挑战。较贫困的国家受气候事件的影响最大，包括洪水、干旱和粮食不安全。除了增加气候融资外，我们还在努力实现各国减少温室气体排放和成功转向低碳发展的成果。”马尔帕斯将出席12月12日由联合国、英国、法国、智利和意大利合作在线举行的气候雄心峰会，在会上讨论世行集团的活动与承诺。

世行集团表示，在2016年至2020年期间，世行集团各机构——世界银行、国际金融公司和多边投资担保机构——向发展中国家提供气候资金逾830亿美元，相当于增加了可再生能源34吉瓦，为50多个国家的亿万人民改善了水文气象数据和早期预警系统，以及其他良好的发展成果。去年世行集团的气候投资总额创下历史最高水平。（周武英）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)