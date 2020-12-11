今非昔比，外贸企业都在忙着“转”

■ 本报记者 吴 力

今年以来，在海外订单减少、库存积压、现金流不畅等压力下，外贸企业普遍面临较大的市场压力，出口产品转内销成为外贸企业求生存、谋发展的重要选择。国务院和有关部门以及各地政府顺势而为，在政策、标准和渠道等方面积极突破，推动出口产品转内销取得积极成效。出口产品转内销在给外贸企业带来新发展机遇的同时，也为外贸企业加速助力双循环、满足国内消费升级需求和经济高质量发展起到了重要作用。

出口转内销成大势

吴海全是个老外贸人，现任深圳冠旭电子股份有限公司董事长，但与过去20多年将目光瞄准国际市场不同，今年他在做好外销的同时更多聚焦国内市场。

“到今年7月，我们的出口额从去年同期的三四千万元下降到两三千万元。”吴海全说，在新冠肺炎疫情在海外蔓延之后，公司的外销订单大幅减少，虽然七八月份之后逐步恢复，但运输上遇到的障碍比较大，加速开拓国内市场成了必然选择。

这是全国都在开展的一项工作。今年以来，从国务院到相关部门再到各地，都采取了有力的政策措施，积极推动出口产品转内销。今年6月，国务院办公厅发布《关于支持出口产品转内销的实施意见》，为外贸企业量身定制了政策套餐。

商务部对外贸易司司长李兴乾日前在国新办举行的政策例行吹风会上表示，商务部高度重视出口转内销工作，会同各地方、各部门主要采取了三大举措支持适销对路出口商品开拓国内市场：一是搭建渠道加快转内销，包括举办步行街出口转内销系列活动，开拓商超订单直采、线上销售对接等渠道；二是利用投资项目带动转内销；三是推动标准衔接来促进转内销。

据商务部对4130家外贸企业的问卷调查，超过四成的外贸企业已经开展出口转内销业务。

据商务部调研，外贸企业在拓展内销市场时面临着拓展销售渠道、生产线转向、品牌建设等困难。今年以来，外贸企业迎来破局之机，出口转内销取得积极成效。从食品、农产品到玩具、家具、服装等消费品，越来越多的出口转内销产品被纳入“同线同标同质”范围。电商平台、直播平台的火爆带动了出口产品加速从线上进入中国市场。

加速助力双循环

“内销市场是全球市场的中国分场，是家门口的市场，企业应该把这个市场开拓好。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明在接受国际商报记者采访时说，从外贸企业本身的发展来说，开拓内销市场，实现市场多元化是必经之路，只是今年疫情的发生加速了这一进程。

的确如此，出口产品转内销并非疫情之下的“权宜之计”，而是企业加速自身战略转型、提升中国外贸发展质量的长远之策。

中国贸促会研究院副院长赵萍在接受国际商报记者采访时表示，出口产品转内销是出口企业在做好外循环的同时加速助力内循环的具体举措。出口产品长期经历国际市场的严苛检验，具有物美价优的特点，出口产品在中国市场销售可以满足国内消费升级需求，通过市场竞争倒逼国内生产企业提升发展质量，进而促进中国经济高质量发展。

从目前的进展来看，出口产品转内销的效果正在呈现，有力促进形成双循环的新发展格局。李兴乾表示，支持适销对路的出口产品转内销，稳定了外贸主体和产业链供应链，拓展了国内消费和产业升级需求，创造了新的市场机遇和发展空间，丰富和满足了人民群众高品质生活需要。同时，企业出口产品转内销依然存在国内市场培育、品牌宣传推广、内销团队建设等方面的挑战。

李兴乾透露，下一步，商务部将会同各地方、各部门和有关行业组织进一步落实落细国务院各项政策举措，依托强大国内市场潜力和空间促进内外贸良性循环和协调发展，为构建新发展格局作出更大贡献。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)