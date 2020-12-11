商务部裁定原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒存在补贴

本报讯 12月10日，商务部发布2020年第58号公告，公布对原产于澳大利亚的相关葡萄酒反补贴调查的初步裁定，裁定原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒存在补贴，中国国内相关葡萄酒产业受到了实质损害，而且补贴与实质损害之间存在因果关系，决定自2020年12月11日起采取征收临时反补贴税保证金形式对上述产品实施临时反补贴措施，各公司临时反补贴税保证金比率为6.3%~6.4%。
2020年8月31日，商务部发布公告对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒发起反补贴调查。立案后，商务部严格按照中国相关法律法规和世贸组织规则进行调查，作出上述初步裁定。 （姚 文）
减税降费红利直达市场主体 “舌尖经济”扭负转正 编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】
银保监会：大数据反保险欺诈试点成效初显 新华社北京12月8日电（记者谭谟晓）记者从银保监会获悉，自2019年10月起，银保监会联合公安部在浙江省、安徽省、江西省、山东省等地开展大数据反保险欺诈试点，创新运用大数据等新技术手段防范保险欺诈风险、打击金融犯罪行为，取得初步成效。…【详细】
统计局：11月份CPI同比降0.5% 环比降0.6% 人民网北京12月9日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，2020年11月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.5%，环比下降0.6%。1—11月，全国居民消费价格比去年同期上涨2.7%。 国家统计局城市司高级统计师董莉娟…【详细】
财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金 人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】