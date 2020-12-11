8.8%，毕马威看好2021年中国经济

毕马威中国12月9日发布《2021年宏观经济十大趋势展望》报告。报告称，在新冠肺炎疫情全球蔓延背景下，中国经济表现超出预期。这让其对2021年中国经济增长前景充满信心，预计全年GDP增速将达到8.8%。

“我们认为今年中国经济的特点可以用两个‘超预期’来概括：外贸超预期，外资超预期。”毕马威中国首席经济学家康勇如此表示。

报告称，这两个“超预期”的实现得益于中国对疫情的有力控制。在世界上很多国家因迟迟不能有效、彻底地控制疫情传播而导致生产受限，以及很多发达国家为了稳定经济纷纷推出巨额财政政策和货币政策刺激导致国内消费需求强劲但生产不足的时候，中国率先推动复工复产，加大了上述国家对中国生产、投资和出口的依赖。

在此背景下展望2021年，报告认为中国经济将呈现以下九个趋势。

消费、服务业继续回暖成为推动下一阶段经济复苏的主要动力。中国经济的修复正在逐渐从企业端向居民端转移。经济的持续复苏将带动消费者信心回升，同时随着疫情防控措施的常态化，线下消费潜力得到释放，消费、服务业继续回暖，并成为下一阶段推动经济复苏的主要动力。

制造业投资增长提速。工业企业利润回升、补库存周期开启、制造业PMI保持在扩张区间等因素预示了中国制造业将在未来一段时间保持增长趋势。后期，制造业投资，尤其是产业升级带动的高技术制造业投资将继续快速增长，成为拉动投资的主要力量。

出口增速前高后低，总体保持强劲。由于疫情依然在很多国家蔓延，未来一段时间海外市场产需缺口依然存在，预计上半年中国出口依然可以保持较高增长。下半年，随着疫苗的推广，世界经济或将逐渐正常化，届时防疫物资和暂时性出口替代订单将有所减弱。加之高基数的对比，下半年出口增速将放缓。

货币和财政政策逐步正常化。随着中国经济逐渐恢复，明年财政政策和货币政策将逐渐正常化，赤字率将回调到3%左右，广义货币和社会融资规模存量增速将同名义GDP增速基本匹配。需要关注的是，财政政策和货币政策依然需要保持灵活性，退出不宜过早、过快。企业也需关注宏观政策调整的速度和节奏，控制风险，做好相应筹划。

中国仍是外商投资的重点，供应链韧性成为重要考量。中国巨大并且快速增长的市场、完整的工业体系、高质量的基础设施以及不断深入的开放政策使得中国对外资的吸引力不断增强并继续成为全球重点投资目的地之一。疫情的发生使企业重新思考产业链供应链安全、稳定的重要性。供应链韧性将成为企业全球布局的重要考虑因素之一，并带动相应调整。

人民币资产吸引力不断增强，人民币汇率稳中有升。2021年中国将继续推进金融市场开放，提升金融市场流动性，进一步便利境外投资者对人民币金融资产投资。预计明年人民币汇率将保持稳定，并有一定升值动力。

中美经贸摩擦短期内将有所缓和。美国大选基本尘埃落定。目前信息显示，拜登政府更倾向于回归传统政策思路，重视多边主义，利用现有国际组织推动其政治诉求。预计明年中美双边对话有望加强，不确定性有所降低。但也应看到，短期内中美关系也恐难出现明显改善，基准情景是维持现状，取消之前加征的关税和限制措施难度依然较大。

亚太区域经济合作加强。亚太地区15个国家近期正式签署了RCEP协定。协定的签署将进一步加强区域内成员国之间的经贸联系，更加灵活地进行区域内产业链供应链布局，加强经济合作。当然也应看到，亚太地区各国经济发展水平差距很大，区域经济一体化依然任重道远。未来世界经济有可能形成“亚太-北美-欧盟”三足鼎立的局面。

创新、安全、环保成为政策关注重点。2021年是中国“十四五”时期的第一年，中国政策将有三个关键词值得关注，即创新、安全和环保。加强自主创新、实现在核心科技领域的突破无疑是中国今后发展的核心；“十四五”建议也提出实施国家安全战略，将安全发展贯穿经济、产业、基础设施、战略资源、科技、金融、生态等方面。其中，在环保领域，中国提出在2030年前碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

最后，康勇表示，“明年中国将开启‘十四五’规划。‘十四五’是中国实现第一个百年奋斗目标后向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年规划，具有特殊意义。我们预计2021年中国经济将持续复苏，全年GDP增速将达到8.8%”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)