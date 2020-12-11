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后疫情时代会展行业迎高质量发展新机遇

2020年12月11日12:34  来源：新华网
 

12月9日，由全国会展工作委员会主办的“中国会展品牌发展大会”在国家会议中心举办。本届大会以“创新·品牌·融合”为主题，吸引了全国多个地市的会展办、展馆、服务商代表参会，各方分别就产业联动、品牌建设、助力会展业快速恢复与发展等议题展开深入交流与探讨。

本次大会，产业联动、品牌建设、技术创新、风险应对自救等成为热门议题。与会各方认为，今年初暴发的新型冠状病毒肺炎疫情虽然对会展业造成巨大影响，但随着国内疫情逐渐稳定，疫情防控常态化，国内会展业已迅速恢复生机，并迎来新发展机遇。

北京第二外国语学院经济学院教授刘大可表示，后疫情时代最大的机遇就是信息技术对会展业的改造和市场化改革。信息技术对会展业改造方面，疫情极大地激发了互联网企业和信息技术对这个行业的改造和升级，这个线上化过程将给会展业带来更多机会。市场化方面，当前高质量发展已成为“十四五”主题词，高质量发展其中很重要的一点就是市场化。对会展业来说，市场化将有助于行业摆脱过去高度依赖政府的状况，给会展机构带来更好的创新和发展机遇。同时，市场化也会加速市场资源的配置，让更多资源流向品牌展会，推动整个行业良性发展。

事实上，新型冠状病毒肺炎疫情发生后，国内部分地市很早就开始积极布局创新，采取多种措施助力当地会展业迅速恢复，并探索出符合自身优势和特点新模式。

南昌市会展办主任胡星表示，南昌市先后出台了一系列措施助力会展业快速恢复。比如，南昌市会展办与防疫部门紧密联动，在保证安全可控的前提下，实行弹性的防疫制度，同时由南昌市会展办统一衔接消防、城管等部门，简化展会审批流程，保障疫情期间展会正常开办。

补贴方面，南昌市也采取多项措施助力行业复苏。比如，对延期的展会给予5-10万元等不同程度补贴，对展区每平方米4元补贴，对500人以上、每天300间房间、住宿两天以上的展会予以20万元补贴等，以此来减轻企业负担，助力会展业迅速恢复。

创新发展方面，胡星表示，下一步南昌市将从产业展会方面做创新和突变，由输血变造血，将展会与南昌市的新能源汽车及零部件、电子信息、生物医药、航空装备等优势产业结合起来，通过展会助力产业发展，再通过产业发展带动会展业繁荣，形成良性循环。

长沙作为中部地区最为重要的中心城市之一，近年来立足长株潭产业带、交通枢纽中心及文化旅游等资源优势，对会展行业进行深耕布局，取得了一系列成效。今年的新型冠状病毒肺炎疫情爆发后，长沙也是会展行业恢复较快的城市之一。

长沙市会展办主任陈树中表示，在疫情发生后，相关政府部门积极研判形式，在线上线下深入调研后，先后成功举办了建材博览会、婚庆博览会等大型展会，有效助力了小微企业资源对接。“虽然疫情有影响，但总体来说长沙今年经贸类的展会参展数量并未降低，整体增长在15%左右。”陈树中说。

据悉，中国会展品牌发展大会自2012年开办以来，已成为业内影响力大、规模领先的品牌项目，得到了业界的广泛关注和肯定。业内人士表示，本届大会在疫情影响背景下召开，对探索新时期会展行业发展及突破创新、会展行业品牌建设、产业联动互助等方面均起到积极的助推作用。（柯涛）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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