原标题：第八届中国商业创新大会在京召开

在危机中育新机，于变局中开新局。为构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互发展促进的新发展格局，扩大内需是战略基点。12月10日-11日，中国商报社、中国商业出版社在京举办主题为“提升内需驱动力 构建新发展格局”的第八届中国商业创新大会。大会邀请相关领域专家、学者、企业家代表近500人共聚北京，探讨企业如何通过创新抓住机遇，为消费市场及商业领域添活力。

创新是商业永恒不变的主题

流通体系在国民经济中发挥着基础性作用，构建双循环的新发展格局，必须把建设现代流通体系作为一项重要战略任务来抓。国内循环和国际循环都离不开高效的现代流通体系。

“我们迎来了一个大流通的时代，我们要把现代流通作为国家核心竞争力，使我们的国家成为全球最大的市场。”中国国际经济交流中心总经济师陈文玲在会上表示，全要素、全过程、全开放、全生命周期、全产业链这“五个全”，构成了现代流通体系。“现代流通具有颠覆性的力量，可以产生爆发力，不仅是未来的国民经济基础性力量，它也将成为国民经济的先导性力量和决定性力量”。

商务部原副部长张志刚在会上表示，创新在我国现代化建设全局中处于重要地位，应将更多技术创新，如网络化、数智化，与我国商贸流通工作深度融合，用数字经济推动新型消费快速发展。这样，消费对经济发展的基础性作用必将进一步发挥，我国商贸流通业将有更广阔的发展前景。

“商业创新是个永恒的主题。” 中国商业联合会会长姜明在大会上表示。

新冠肺炎疫情带来新机遇

毫无疑问，今年年初暴发的新冠肺炎疫情给商贸流通业带来了极大的影响。“大疫当前，百业艰难，但危中有机，唯创新者胜。”姜明表示，商贸流通领域数字化进程在明显加快，线上线下加快融合，不仅支持了新冠肺炎疫情防控和社会生活的基本运转，还对接了产供销，创造了大量的新就业岗位。

“王府井集团拿下免税店牌照，美团外卖率先在全国推出无接触配送服务，阿里巴巴直播带货……此次新冠肺炎疫情催生出了大量消费新业态新模式，推动线上消费从吃、穿、用的实物消费，加快向医疗、教育、文娱、旅游、体育、健身等服务领域扩张渗透。”姜明认为，今后5年、10年乃至15年，我国商贸流通业和消费市场将进入新一轮战略机遇期。

“实体商业发展面临一些影响，新的商业模式在冲击着实体商业，实体商业面临怎么借助直播等新方式发展的问题。“中国社会科学院中国社会科学评价研究院院长荆林波认为，目前实体商业在关注线上的同时也在关注线下。实体商业竞争激烈，新的业态不断出现，必须抓住流量，把私域变成自己最有保障的现金流。

多点Dmall副总裁、多点研究院院长朱玉梅认为，数字化提供了一个新的机会，它可以连接前端和后端，实现商品、人和供应链的衔接，“在中国做到这样的链接是未来转型一个非常重要的变化。”她表示，“数字零售的发展不是一蹴而就的，未来的实体门店要经历数字化改造的洗礼，线下的零售要在未来大流通的过程中构建全链路数字化的商业闭环，同时融入整个产业链和供应链当中，这样才会有非常好的发展前景”。

除了零售业，旅游业也受到了新冠肺炎疫情的重创。“对于行业来讲，新冠肺炎疫情带来了颠覆性变化。在新冠肺炎疫情之前，在旅游行业中国际业务的占比很高，新冠肺炎疫情发生后，消费者留在国内，旅游市场的需求发生了巨大的变化。通过携程数据可以看到，旅游向着更休闲、更高端、更小团化发展，包括定制旅游、私家团等。”携程集团副总裁孙天旭在会上表示，内容、小而美的产品、供应链、产品质量，是携程的四个深耕方向。

会上，数位企业家代表针对“双循环下中国商业的新趋势”以及“产业创新驱动内需消费升级”两个主题进行了相关探讨。在分享过程中，企业家们一致认为，服务是不变的根本，顾客的消费习惯变化引领企业变革的方向。大数据、新技术的应用是不可避免的趋势，主动拥抱互联网，加速线上线下融合，不断创新发展，才能给顾客提供更好的服务。

本次大会期间，还举办了“稳物价 保供应 惠民生‘中国商业企业社会责任与担当’圆桌会议”“创新中国制造 培育消费动能——2020中国新消费论坛”“双循环背景下的新渠道圆桌会议”“聚力赢变 智创未来——2020中国企业诚信与竞争力论坛”“第二届中国非遗传承与创新发展高峰论坛”“图书出版的高质量发展座谈会”六场分会，从多个角度解读构建新发展格局的背景下，企业与行业的未来发展趋势。

此外，为表彰诸多商业企业在过去一年中起到的行业领军作用，经过严格的评审，本次大会评选出2020中国商业十大影响力人物奖、2020中国商业十大影响力企业奖、2020中国商业十大创新人物奖、2020中国商业十大创新企业奖、中国商业发展领军企业奖、2020中国商业企业社会责任典范奖，以及2020中国消费者信赖品牌奖。

(责编：夏晓伦、毕磊)