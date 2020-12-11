原标题：“带着家乡，我拥抱世界”：快手将联合一席推出主题演讲活动

“我们希望能走出大山，把民族音乐推向大众，再把好的东西传递给家乡的人。”近日，彝族少年乐队、快手幸福乡村带头人“小乌力·拾光者计划”直播连线摇滚歌手郑钧，用民歌方式改编了郑钧金曲，并分享了个人故事和音乐理念。

“小乌力·拾光者计划”是一支从大凉山走出的彝族少年乐队。他们从小学习民歌以及彝族民间口头文学“克智”，2019年开始在快手上传播民族文化，开启了新的音乐之旅，让彝族古老的非物质文化遗产被更多人看见。

12月12日13:00，快手扶贫联合演讲品牌“一席”，将在北京举行“带着家乡，我拥抱世界”主题演讲活动。“小乌力·拾光者计划”指导老师刘烨龙以及其他四位快手幸福乡村带头人将与说唱歌手董宝石一同分享他们的乡村创业故事，以及对乡村的理解与展望。快手扶贫官方快手账号(快手ID：kuaishoufupin)也将同步进行直播。

大山里的野生动物、林区的民间传说……具有“东北特色“的世外桃源是怎样的？大学毕业后放弃杭州国企工作回到老家吉林长白山的“森林姑娘”刘佳宁将在演讲中为观众展示原始森林的文化和习俗，并分享自己回到家乡，用短视频和直播记录林区生活的心路历程。

同样来自长白山脉的吴笛则将会从采山人的亲身经历出发，与观众分享原始森林里的生存指南和林区山货的采摘技巧。他与刘佳宁是一对相识于快手的“森林情侣”，他们用快手推广家乡风景并帮助村民销售山货。

匡科戌是一位生活在中缅边境的佤族主播，通过在快手上拍摄当地原始部落风貌，他不仅开拓出一条创业之路，还传承了佤族特色文化，带动当地增收脱贫。这位悬崖采蜜人将在演讲中分享他在深山中寻找、采摘野生蜂蜜的危险与快乐，以及佤王宴等佤族特色美食和原始部落独特的风土人情。

来自内蒙古通辽市的刘树梅，43岁时因一条18秒的吃饭视频走上了网红之路。刘树梅将在演讲中分享她如何用短视频创业，变身为拥有近1500万粉丝的主播。

从东北的原始森林到中缅边境的原始部落，从内蒙古到大凉山……五组来自快手的演讲者将从最真实的个人经历出发，用不同的故事展现家乡面貌和乡村生命力，并通过演讲将其传播到更广阔的世界。

这些演讲者还有一个共同的身份——幸福乡村带头人。2018年7月，快手发起“幸福乡村带头人计划”，该项目已在全国发掘超过100位有能力的乡村快手用户，通过为农业创业、非遗传承、文旅推广三大领域的乡村创业者提供线上、线下的商业与管理教育资源，培育和提升其领导力及商业管理能力；通过提供流量资源、品牌资源，促进带头人带动乡村产业发展、增加当地就业，进而带动贫困人群脱贫。

截至2020年11月，项目在全国范围内共培育出57家乡村企业和合作社，提供超过1200个在地就业岗位，累计带动1万多户贫困群众增收。带头人在地产业全年总产值达5000多万元，产业发展影响覆盖近千万人。

2020年上半年，有约2000万快手用户通过快手获得收入，其中有很多人来自偏远地区。基于强大技术和普惠理念，快手持续赋能乡村用户和社区，开启和挖掘乡村价值，借助自身的科技力量和平台优势，助力乡村振兴。

(责编：许维娜、夏晓伦)