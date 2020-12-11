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为故乡人文发展服务的丁真是“真网红”

毕舸

2020年12月11日16:21  来源：证券时报网
 
原标题：为故乡人文发展服务的丁真是“真网红”

　　“快递堆满了整个书房”，“我们都要睡在包裹上了”，12月3日晚上8点，丁真和仓央书房的工作人员在快手进行了一场开箱直播，这是丁真首次在快手和网友们“零距离”接触。将近两个小时的直播气氛火热，吸引了348万网友在线围观，点赞数远超100万。

　　显然，这个年轻的康巴汉子意外走红后，没有选择尽快“出圈”，而是为博物馆做讲解的同时，参与家乡的旅游文化宣传。本次丁真在快手的直播首秀，就以“图书开箱”的形式进行。

　　随着这个一脸纯真笑容的年轻人被网络和媒体所关注，有观点认为，大众之所以对丁真如此喜爱，在于其个体所自带的“真”，以及其家乡甘孜阿坝的“真”，引发了人们对于自然、健康、淳朴等元素与生俱来的喜爱，从而将这种热爱移植于丁真本身身上。

　　然而，如何“丁真现象”变成可持续发展的“真”，而不让这个孩子过早沾染上物质主义迷失自我，也有人对此表示担忧。毕竟，走红是一种偶然，尤其是在网络中突然引得高曝光度，往往是双刃剑效应，容易让当事人卷入名利旋涡中无法自拔。以往的不少“网红”就曾有过前车之鉴。

　　不过，丁真目前所呈现的状态显然是向好的，虽然他也签约了文化公司，但目前更多是在做几件事。首先是通过培训和学习，提升自身的文化水平。这不仅仅是上课那么简单，更是通过综合教育，完善对自我和世界的认知，对待各种事物和现象保持客观理性，对于刚刚踏入“社会”的丁真而言，这一点尤为重要。

　　同时，丁真目前更多的对外工作是以服务本地人文发展为主。为博物馆做讲解，本质上是一项义务多于回报的事情，不仅能进一步树立丁真的健康形象，也能加深他对家乡文化之美的了解，有助于后续更专业全面地推广家乡人文。

　　而与快手合作，在直播首秀中不卖货、而是以一种具有知识文化内涵的方式与网友交流，让人们从更多维度了解丁真，了解丁真的家乡——美丽的甘孜。在镜头前，丁真更像家乡人文旅游的民间大使，将这片土地最美好的一面展现，让更多人接触甘孜之美，不仅能为家乡带来更多游客，更会让不同民族的文化交流以直播这一当下最热门的方式，让丁真为代表的藏区年轻人与内地同龄人有了互动的机会。

　　而网友们也给予了丁真以各种回报，最典型的就是切合此次直播主题，为丁真送来了大量图书，这也说明，大家对这个小伙子非常喜爱，希望他能多读书，读好书，让自身的知识素养上一个台阶，从而服务好家乡，也为未来发展奠定更坚实的基础。

　　正如甘孜州委书记刘成鸣在专题会议上指出，“理塘藏族小伙儿丁真走红网络，让更多人知晓甘孜、了解甘孜、向往甘孜。我们要将‘丁真现象’引导好、保护好，让丁真更好地宣传家乡、服务家乡。”为故乡人文发展服务的丁真，与主流文化追求的真善美相吻合，目前所做的事情也具有强烈的正能量效应，在这个过程中，如果能够在专业人士的指导下，在地方政府和公众的关爱下，丁真能更多学习知识，了解更内在的家乡自然与文化脉络，将自身的知名度转化为服务于家乡未来发展的传播能力，这样的“网红”是社会价值观所认可的，也有了更长久的生命力。

　　在此，我要祝愿这个小伙子，不断加强自我文化素养，同时不忘本心，以“纯真”的心态对待名利，从而能成为一个身心更健康、学习能力更强的年轻人。无论未来选择什么样的人生道路，这样的小伙子都能走得更踏实、更远。

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　　为故乡人文发展服务的丁真是“真网红”2020-12-10 16:58:11作者：毕舸

　　“快递堆满了整个书房”，“我们都要睡在包裹上了”，12月3日晚上8点，丁真和仓央书房的工作人员在快手进行了一场开箱直播，这是丁真首次在快手和网友们“零距离”接触。将近两个小时的直播气氛火热，吸引了348万网友在线围观，点赞数远超100万。

　　显然，这个年轻的康巴汉子意外走红后，没有选择尽快“出圈”，而是为博物馆做讲解的同时，参与家乡的旅游文化宣传。本次丁真在快手的直播首秀，就以“图书开箱”的形式进行。

　　随着这个一脸纯真笑容的年轻人被网络和媒体所关注，有观点认为，大众之所以对丁真如此喜爱，在于其个体所自带的“真”，以及其家乡甘孜阿坝的“真”，引发了人们对于自然、健康、淳朴等元素与生俱来的喜爱，从而将这种热爱移植于丁真本身身上。

　　然而，如何“丁真现象”变成可持续发展的“真”，而不让这个孩子过早沾染上物质主义迷失自我，也有人对此表示担忧。毕竟，走红是一种偶然，尤其是在网络中突然引得高曝光度，往往是双刃剑效应，容易让当事人卷入名利旋涡中无法自拔。以往的不少“网红”就曾有过前车之鉴。

　　不过，丁真目前所呈现的状态显然是向好的，虽然他也签约了文化公司，但目前更多是在做几件事。首先是通过培训和学习，提升自身的文化水平。这不仅仅是上课那么简单，更是通过综合教育，完善对自我和世界的认知，对待各种事物和现象保持客观理性，对于刚刚踏入“社会”的丁真而言，这一点尤为重要。

　　同时，丁真目前更多的对外工作是以服务本地人文发展为主。为博物馆做讲解，本质上是一项义务多于回报的事情，不仅能进一步树立丁真的健康形象，也能加深他对家乡文化之美的了解，有助于后续更专业全面地推广家乡人文。

　　而与快手合作，在直播首秀中不卖货、而是以一种具有知识文化内涵的方式与网友交流，让人们从更多维度了解丁真，了解丁真的家乡——美丽的甘孜。在镜头前，丁真更像家乡人文旅游的民间大使，将这片土地最美好的一面展现，让更多人接触甘孜之美，不仅能为家乡带来更多游客，更会让不同民族的文化交流以直播这一当下最热门的方式，让丁真为代表的藏区年轻人与内地同龄人有了互动的机会。

　　而网友们也给予了丁真以各种回报，最典型的就是切合此次直播主题，为丁真送来了大量图书，这也说明，大家对这个小伙子非常喜爱，希望他能多读书，读好书，让自身的知识素养上一个台阶，从而服务好家乡，也为未来发展奠定更坚实的基础。

　　正如甘孜州委书记刘成鸣在专题会议上指出，“理塘藏族小伙儿丁真走红网络，让更多人知晓甘孜、了解甘孜、向往甘孜。我们要将‘丁真现象’引导好、保护好，让丁真更好地宣传家乡、服务家乡。”为故乡人文发展服务的丁真，与主流文化追求的真善美相吻合，目前所做的事情也具有强烈的正能量效应，在这个过程中，如果能够在专业人士的指导下，在地方政府和公众的关爱下，丁真能更多学习知识，了解更内在的家乡自然与文化脉络，将自身的知名度转化为服务于家乡未来发展的传播能力，这样的“网红”是社会价值观所认可的，也有了更长久的生命力。

　　在此，我要祝愿这个小伙子，不断加强自我文化素养，同时不忘本心，以“纯真”的心态对待名利，从而能成为一个身心更健康、学习能力更强的年轻人。无论未来选择什么样的人生道路，这样的小伙子都能走得更踏实、更远。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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