京东金榜“揭榜”2020年多元消费趋势

人民网北京12月11日（记者毕磊）消费已成为经济增长的主引擎。在消费升级趋势下，消费者差异化、个性化、多元化的消费需求正在出释放强劲动能和巨大潜力，推动着经济社会的高质量发展。12月10日，2020年京东金榜年度颁奖盛典正式在京举行。在盛典上，京东金榜与人民网财经以京东大数据为基础，并综合专业评审团评审，联合发布了年度十二大消费趋势。同时，京东金榜还揭晓了年度100金奖单品。

京东集团副总裁、京东零售集团战略发展与综合管理部负责人、京东零售集团CEO特别助理 凌晨凯

京东金榜发布十二大消费趋势与百大金奖

“当下，消费者自主消费意识已经开始觉醒，展现出追求品质与个性化的消费观念和生活态度。”在京东金榜年度盛典上，京东集团副总裁、京东零售集团战略发展与综合管理部负责人、京东零售集团CEO特别助理凌晨凯道出当下日趋多元化的消费背景。

京东金榜联合人民网财经共同发布了以“各凭热爱 一起出圈”为主题的年度十二大消费趋势，展现出消费者大胆追逐热爱、尝试更出圈的消费、迎接更多元生活的多种消费趋势：比如在图书消费领域里出现了“追著影者领阅出圈”趋势，IP影视反哺文学的生态日益显现，与热播影视剧相关的文学作品销量一路攀升；“高端神装 超能出圈”趋势则体现着数码高精尖消费崛起的现象，消费者对于科技数码圈高端产品的热爱逐日递增；还有在“奢宠护理 洗悦出圈”的消费趋势中折射出消费者护理需求的细分化，无论是对自己、家人还是宠物，都追求最细致的护理体验……十二大消费趋势涉及各个品类，全面呈现消费者的吃穿用玩潮流百态。

“京东金榜年度十二大消费趋势”以权威数据把脉市场走向，全新发布的年度100金奖单品则指明了更加清晰的购物热点，为消费者提供高价值购物参考。年度100金奖单品来自于最真实的消费者数据以及业界专业人士评分，从几十亿商品中层层筛选而来，覆盖了图书、数码、通讯、家电、时尚、美妆、母婴、居家、生鲜、大汽车、健康等热门品类，诸多品牌以超强的产品力展现出京东金榜的引领力。

京东零售微信生态与创新业务部负责人 刘婷婷

“名品登顶”与“星品飞跃” 亿级流量、千万投入助力品牌崛起

让消费者明明白白下单，让品牌第一时间获悉市场风向，京东金榜成为连接消费者与商品的高效转化器。

京东金榜作为京东认证的唯一权威榜单类IP，在今年京东618首发上线期间就发布了87篇榜单1567个单品。目前每月生成100篇榜单，覆盖全品类。在年度盛典颁布的100金奖单品，是从每月榜单优中选优中而来，是京东给与全平台单品的最高荣誉。

京东零售微信生态与创新业务部负责人刘婷婷表示，一份值得信赖的榜单，必须有足够科学、真实、客观的数据及模型，同时还具有时效性和普适性。而京东金榜的底层逻辑是通过热销、增速、口碑、品牌力、热度五大维度模型算法，综合统计京东全站亿级商品池进行反复验证才产生入榜商品。巨量的数据规模和严谨的算法保证了榜单的专业性和公正性。同时，京东金榜每月随潮流更新，生成每月榜单，保证了时效性。更重要的是，京东金榜还邀请行业专业质检机构、国内外知名权威媒体、深耕垂类领域的KOL组成专业评审团共同严格把控和打分，入榜商品均受到各界权威认可。这样的榜单，才能为亿万消费者的购物决策做出综合引导。

在今年9月17日京东金榜打造的“金榜国风周”中，十位国家级非遗传承人共同为金榜上榜商品背书，近千家线下门店购物场景无缝衔接，深度联动品牌上榜商品，实现了品效合一的超叠加效应，带来销量超6倍的增长。

在京东金榜年度盛典上，京东金榜还推出了“名品登顶”与“星品飞跃”两大计划。“名品登顶”计划与头部品牌寻找营销共建新方式，“星品飞跃”计划则重点助力新兴品牌的成长，京东金榜将在数据能力、内容生态、资源投入和营销活动上全面赋能，建立起完整的成长和荣誉体系，帮助名品、新品登顶金榜。

“名品登顶”计划定位于打造“零售界的创造营”，依托京东金榜为上榜商品与品牌提供曝光与知名度，提升上榜商品销售增长，建立品牌竞争力壁垒提供增长新动能。2021年，京东金榜将投入亿级流量，每月从金榜榜单中挑选并扶持不超过2000个优选名品，同时在全年底，通过行业大数据以及专业评审的层层筛选最终精选出100个商品登顶年度金榜名品堂，参与线下颁奖典礼并获得全年京东名品堂的固定展示。

京东金榜也竭力帮助中小商家、地方微小企业出圈，激活市场推新能量。“星品飞跃”计划的定位于“遗珠挖掘机”，将充分迎合未来主力消费大军Z世代购物依赖社交、爱好猎奇追新的新消费方式，从科技趋势、成分趋势、美学趋势、热点趋势、人群趋势五大维度，以口碑好物榜、趋势解读栏目作为核心营销爆点，重点联合新品、C2M、产业带、网红爆品进行发力，充分把排行榜的大数据能力与内容生态赋能于POP生态中的中小商家和有潜力的新兴品牌，挖掘并孵化10000个未来新星单品，为其实现入选金榜的飞跃。

京东金榜“两大计划”打破了传统渠道决定品牌、渠道决定消费者的体系，以消费者直觉选择品牌和产品，为消费者带来了更灵活、更多元的选择空间，也让品牌能够以市场为导向蓄势发力创新提升。

(责编：毕磊、刘阳)