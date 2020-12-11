华为发布首款商用台式机

近日，华为在北京发布了其首款商用台式机——HUAWEI MateStation B515（以下简称B515），这是继今年8月华为推出HUAWEI MateBook B系列笔记本之后，其在商用PC领域的又一重磅产品。

分析认为，从助推“第三代移动办公”的华为旗舰笔记本华为MateBook X，再到如今为政企客户量身打造的智慧化高性能台式机B515，华为在消费者PC和商用PC领域双重发力，致力于为更多用户提供高品质智慧化PC产品及智慧办公新体验。

PC作为个人计算工具，历经半个世纪发展，在人类数字生活中扮演的角色、性能、形态、使用场景及生态经历了多次转化和变革。从传统PC体积大、尺寸大、性能弱，到了现代PC时代，性能和形态有了质的提升。但多年过去，目前市场上的PC产品历经多轮升级已遇到了发展瓶颈——在设计、性能、体验等方面长期少有显著突破。而且，随着办公移动化、碎片化的趋势，台式机不能移动和数据分享不方便的弱点进一步被扩大。

与此同时，变革的契机也在下行市场中酝酿。数据显示，我国商用PC市场每年约有2850万台的需求空间，其中台式机占比70%以上，广大的市场空间充满着可能性。此外，据IDC《未来企业效率白皮书》显示，随着企业数字化转型，未来的工作将围绕“未来工作文化”、“ 未来工作空间”和“未来劳动力”三个方向展开。

此外，未来商用PC在企业中的定位也会发生新变化：商用PC需要具备联接协同功能和更加智能化，以打破地域、平台的限制，实现随时随地高效交互、身临其境的办公体验，同时，商用PC也要具备独特的商务精品设计，以更加时尚的外观，来满足新一代数字化原生企业的文化诉求。华为洞察到台式机产业的发展瓶颈和衍生出的新需求，期望再一次用创新带动发展，发挥在全场景连接上的技术优势，为台式机赋予智慧化特性，持续推动产业的升级与变革。

此次全新商用台式机B515将 “商务精品设计、创新安全科技、可靠智慧体验”三大DNA注入产品之中，进一步为用户带来了跨设备无感连接、自然人机交互、信息无缝流转的全场景智慧化办公体验。B515最高采用新一代8核7nm AMD锐龙处理器，让数据处理更加高效，内置Radeon? Graphics，帮助用户轻松应对众多深度图像处理场景，满足多种重度办公与专业办公场景的需求。

在商务设计方面，B515的显示器屏幕边框采用三微边一体化设计，带来更大的视野体验，8L精巧机身比传统台式机机身节省2/3的空间，直击狭小、拥挤、杂乱的办公桌痛点，帮助提升办公环境整洁度。在安全性、可靠性方面，B515通过软件与硬件细致配合为信息安全双重加码，多屏协同方案可根据客户的安全性需求进行定制，在体验智慧协同办公便捷性的同时，也能保障数据的安全分享。在可靠智慧体验方面，B515着力解决传统办公数据分享不便利、台式机数据“孤岛”矛盾，以“华为分享，多屏协同”和“华为云空间，云端管理多端 ”的黑科技，解决与手机连接不便、文件不好找、传输慢、传输大小受限等痛点。

平板与PC产品线总裁王银锋表示，“对于B515商用台式机的市场表现，我们充满信心。未来，华为将继续打造驱动企业创新的商用PC产品，提供基于客户业务需求的场景化方案，抓住行业数字化、智慧化的历史机遇，与客户共建共赢，共同迈进智慧化的商业世界。”（牛广文）

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