人民网>>财经

华为发布首款商用台式机

2020年12月11日17:25  来源：人民网-财经频道
 

近日，华为在北京发布了其首款商用台式机——HUAWEI MateStation B515（以下简称B515），这是继今年8月华为推出HUAWEI MateBook B系列笔记本之后，其在商用PC领域的又一重磅产品。

分析认为，从助推“第三代移动办公”的华为旗舰笔记本华为MateBook X，再到如今为政企客户量身打造的智慧化高性能台式机B515，华为在消费者PC和商用PC领域双重发力，致力于为更多用户提供高品质智慧化PC产品及智慧办公新体验。

PC作为个人计算工具，历经半个世纪发展，在人类数字生活中扮演的角色、性能、形态、使用场景及生态经历了多次转化和变革。从传统PC体积大、尺寸大、性能弱，到了现代PC时代，性能和形态有了质的提升。但多年过去，目前市场上的PC产品历经多轮升级已遇到了发展瓶颈——在设计、性能、体验等方面长期少有显著突破。而且，随着办公移动化、碎片化的趋势，台式机不能移动和数据分享不方便的弱点进一步被扩大。

与此同时，变革的契机也在下行市场中酝酿。数据显示，我国商用PC市场每年约有2850万台的需求空间，其中台式机占比70%以上，广大的市场空间充满着可能性。此外，据IDC《未来企业效率白皮书》显示，随着企业数字化转型，未来的工作将围绕“未来工作文化”、“ 未来工作空间”和“未来劳动力”三个方向展开。

此外，未来商用PC在企业中的定位也会发生新变化：商用PC需要具备联接协同功能和更加智能化，以打破地域、平台的限制，实现随时随地高效交互、身临其境的办公体验，同时，商用PC也要具备独特的商务精品设计，以更加时尚的外观，来满足新一代数字化原生企业的文化诉求。华为洞察到台式机产业的发展瓶颈和衍生出的新需求，期望再一次用创新带动发展，发挥在全场景连接上的技术优势，为台式机赋予智慧化特性，持续推动产业的升级与变革。

此次全新商用台式机B515将 “商务精品设计、创新安全科技、可靠智慧体验”三大DNA注入产品之中，进一步为用户带来了跨设备无感连接、自然人机交互、信息无缝流转的全场景智慧化办公体验。B515最高采用新一代8核7nm AMD锐龙处理器，让数据处理更加高效，内置Radeon? Graphics，帮助用户轻松应对众多深度图像处理场景，满足多种重度办公与专业办公场景的需求。

在商务设计方面，B515的显示器屏幕边框采用三微边一体化设计，带来更大的视野体验，8L精巧机身比传统台式机机身节省2/3的空间，直击狭小、拥挤、杂乱的办公桌痛点，帮助提升办公环境整洁度。在安全性、可靠性方面，B515通过软件与硬件细致配合为信息安全双重加码，多屏协同方案可根据客户的安全性需求进行定制，在体验智慧协同办公便捷性的同时，也能保障数据的安全分享。在可靠智慧体验方面，B515着力解决传统办公数据分享不便利、台式机数据“孤岛”矛盾，以“华为分享，多屏协同”和“华为云空间，云端管理多端 ”的黑科技，解决与手机连接不便、文件不好找、传输慢、传输大小受限等痛点。

平板与PC产品线总裁王银锋表示，“对于B515商用台式机的市场表现，我们充满信心。未来，华为将继续打造驱动企业创新的商用PC产品，提供基于客户业务需求的场景化方案，抓住行业数字化、智慧化的历史机遇，与客户共建共赢，共同迈进智慧化的商业世界。”（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

税费优惠落实落地 助力高新技术产业走上“快车道”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经

减税降费红利直达市场主体 “舌尖经济”扭负转正　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经

银保监会：大数据反保险欺诈试点成效初显　　新华社北京12月8日电（记者谭谟晓）记者从银保监会获悉，自2019年10月起，银保监会联合公安部在浙江省、安徽省、江西省、山东省等地开展大数据反保险欺诈试点，创新运用大数据等新技术手段防范保险欺诈风险、打击金融犯罪行为，取得初步成效。…【详细】

财经

统计局：11月份CPI同比降0.5% 环比降0.6%　　人民网北京12月9日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，2020年11月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.5%，环比下降0.6%。1—11月，全国居民消费价格比去年同期上涨2.7%。 国家统计局城市司高级统计师董莉娟…【详细】

财经

财政部：五大举措督促落实惠民惠农财政补贴资金　　人民网北京12月2日电 （记者任妍）12月2日下午，国新办就财税支持脱贫攻坚有关情况举行发布会。会上，财政部监督评价局局长郜进兴介绍了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》的相关情况。郜进兴表示，惠民惠农补贴是保障和…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved