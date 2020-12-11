大唐地产今日登陆港交所

人民网北京12月11日电（许维娜）12月11日，大唐地产（股票简称：大唐集团控股，股票代码：2117.HK）于香港联合交易所主板挂牌上市。
大唐地产上市庆祝仪式现场。
上市庆祝仪式上，大唐集团控股有限公司董事长吴迪表示，大唐地产成功登陆香港资本市场，是公司发展35年的里程碑，也是公司进入一个新的发展阶段的新起点、新动力和新征程。此次成功上市将为公司的发展注入更加强劲的动力。
吴迪介绍说，展望未来，大唐地产将紧跟国家“十四五”发展战略，继续坚定实施城市群布局、都市圈深耕战略，并坚持开放合作，把握中国房地产发展新时代的结构性和趋势性机会，向具有优质战略机会的城市稳步扩展，努力开辟更广阔的发展空间，以进一步巩固行业与市场地位。同时，我们将进一步优化公司治理，完善企业各项机制，提升企业的综合管理能力，增强企业竞争力，将大唐地产打造成具有强劲、可持续增长能力的优质上市公司，实现客户、员工、社会、股东的共赢。
大唐地产上市庆祝仪式董事长吴迪致辞。
在全场来宾的见证下，大唐集团控股有限公司董事长吴迪和中国民生银行行长郑万春共同为大唐地产上市鸣锣，一起庆祝这历史性的一刻。
据悉，截至目前，大唐地产在这6大经济区共拥有105个处于不同开发阶段的地产项目，土储总建筑面积约1118万平方米。2020年，按综合实力计，大唐地产被中国房地产产业协会及中国房地产测评中心评定为中国房地产开发企业500强第88名。
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