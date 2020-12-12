新华社北京12月11日电 题：中央开的这个会，为2021年经济工作定了调

新华社记者陈炜伟、刘红霞、吴雨

2020年收官，中国经济交出怎样的答卷？2021年将启，经济形势怎么看，经济工作怎么干？

中共中央政治局12月11日召开会议，分析研究2021年经济工作。这为明年经济工作把脉定调，为确保“十四五”开好局“划重点”。

2020年答卷“怎么样”：人民满意 世界瞩目

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情全球蔓延、我国遭遇1998年以来最严重汛情、经济社会发展面临的形势复杂严峻……会议指出这是“新中国历史上很不平凡的一年”。

面对严峻挑战和重大困难，我国保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，付出艰苦努力，经济社会发展交出一份亮丽的答卷，会议用“人民满意、世界瞩目”8个字作出概括。

今年以来，面对新冠肺炎疫情严重冲击，我国坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，加大宏观政策应对力度，扎实做好“六稳”“六保”工作，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果。

在一季度同比下降6.8%的情况下，中国经济二季度由负转正、同比增长3.2%，三季度增速加快至4.9%，主要指标恢复性增长。前三季度中国经济同比增长0.7%，率先实现正增长，疫情防控和经济复苏走在世界前列。

“我国成为全球唯一实现正增长的主要经济体”，这次会议作出判断。国际机构也纷纷点赞，认为强劲复苏的中国经济将为全球经济注入活力。

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。前不久，随着贵州省宣布剩余的9个贫困县退出贫困县序列，我国832个贫困县全部脱贫。

“新时代脱贫攻坚目标任务如期完成”“全面建成小康社会胜利在望”“中华民族伟大复兴向前迈出了新的一大步”……不平凡之年，我国交出不平凡的成绩单。

2021年形势“怎么看”：具有特殊重要性 把握经济工作主动权

2021年，对中国经济社会发展来说意味着什么？会议这样定调——我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。

特殊重要性如何理解？在我国全面建成小康社会之后，“十四五”将开启我国全面建设社会主义现代化国家新征程，2021年则是奋进“十四五”、逐梦新征程的开局之年。

开局关系全局，起步决定后势。这次会议强调，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

当前，我国经济运行逐步恢复常态，但新冠肺炎疫情和外部环境仍存在诸多不确定性。然而，越是面对不确定性，越要主动作为，以自身发展的稳定性应对外部环境的不确定性。

这次会议强调，要强化机遇意识、风险意识，科学部署，狠抓落实，牢牢把握经济工作主动权。

机遇如何把握？党中央明确判断，当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。

清华大学经济管理学院院长白重恩分析，尽管国际经济格局发生深刻变化，经济全球化遭遇逆流，但我国有丰富的人力资源、庞大的国内市场、较完整的产业体系等良好条件，将为我国发展带来更多机遇和更大空间。

风险如何防范？会议强调“更好统筹发展和安全”，还提出“要抓好各种存量风险化解和增量风险防范”。

安全是发展的前提，发展是安全的保障。专家分析，增强风险意识，需要我们树立底线思维，把安全发展贯穿国家发展各领域和全过程，防范和化解影响我国现代化进程的各种风险。

2021年工作“怎么干”：供需两端发力 畅通经济循环

面对诸多不稳定性不确定性，如何确保“十四五”开好局、起好步？会议强调，科学精准实施宏观政策，努力保持经济运行在合理区间。

提升国民经济体系整体效能，是经济稳健运行的关键。为此，会议提出，“扭住供给侧结构性改革”“同时注重需求侧改革”“形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡”……

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生认为，过去几年的供给侧结构性改革，包括调整经济结构、化解过剩产能等，提升了国民经济体系整体效能。未来改革在供需两端发力，将为经济发展拓展新空间。

当前，我国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。此次会议强调，要整体推进改革开放，形成强大国内市场。

中国社科院副院长蔡昉认为，新发展格局是将国内大循环和对外开放有机结合的发展格局。要坚持扩大内需这个战略基点，通过深化改革畅通国民经济循环，内循环越通畅，双循环相互促进的作用就越明显。

当今世界正经历百年未有之大变局，科技创新是其中一个关键变量。会议要求，强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力。专家认为，我们必须坚定不移走自主创新道路，坚定信心、埋头苦干，突破关键核心技术，增强我国科技应对国际风险挑战的能力。

会议还提出，强化反垄断和防止资本无序扩张，促进房地产市场平稳健康发展，持续改善生态环境质量。

民生始终是党中央关切事。此次会议强调，岁末年初，要把困难群众生活安置好，落实安全生产责任制，提前对“两节”相关工作作出安排。

(责编：杨光宇)