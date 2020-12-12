政策有力度 外贸外资稳(锐财经)

今年以来，江西省赣州市深联电路有限公司通过科技创新，不断提升产品生产效率，实现了外贸出口大幅攀升。图为不久前该公司员工正在操作生产程序。

胡江涛摄（人民视觉）

近年来，陕西西安紧抓“一带一路”机遇，加速西安经济对外开放的步伐。图为近日游客在位于陕西西咸新区空港新城的“一带一路”进口商品展示交易分拨中心选购跨境商品。

新华社记者 邵 瑞摄

当前中国对外经贸合作有何新进展？在华外资企业经营状况如何？日前，商务部召开新闻发布会，商务部新闻发言人高峰就外资、外贸方面有关热点问题答记者问。

总体来看，近期中国对外经贸合作成果丰硕，中国的市场、人才资源、基础设施和产业配套能力等对外资企业保持着强大吸引力。

外资稳，中国市场引力足

中国市场优越的营商环境和日益扩大的开放程度，对外资保持着强大吸引力。近日，中欧投资协定谈判已进入冲刺阶段，当前进展如何？

高峰透露，今年以来，中欧投资协定谈判通过持续密集的磋商，加快推动谈判进程。本周，双方正举行第35轮谈判，双方将聚焦解决遗留问题，为实现双方领导人确定的谈判目标不懈努力。

“中欧双方达成高水平的投资协定将为中欧双方企业开展双向投资提供更多的机会和良好的制度保障，提升双边投资自由化和便利化水平，推动中欧经贸合作迈上新的台阶，促进形成中欧互利共赢新的局面。”高峰说。

在回答与在华外资企业有关问题时，针对“日本企业撤离中国”的传言，高峰介绍，今年1-10月，在全国新设立的2.95万家外商投资企业中，来自日本的有604家，实际投资金额达202.6亿元人民币。在华日企扩大、维持和缩小在华业务的比例基本保持稳定，大部分在华日资企业并没有考虑退出或撤离中国市场。

高峰指出，企业以市场为导向。中国拥有超大规模的市场、完整的产业配套能力、充足的人才资源、良好的基础设施，所谓“减少对华依赖”的提法不符合市场规律，也不会成为企业投资决策的依据。

外贸稳，持续向好回稳快

近期稳外贸工作成效如何？

数据显示，中国进出口规模创下历史同期新高，外贸规模进一步扩大的同时，国际市场份额进一步提升。1-11月，进出口总额29.04万亿元人民币，增长1.8%。以美元计，进出口4.17万亿美元，增长0.6%，增速首次转正。

商务部外贸司负责人日前指出，今年以来，商务部及时推动出台一系列稳外贸政策措施，在保外贸主体、保市场份额、保出口订单、保产业链供应链稳定等方面精准施策，助企纾困。政府、行业、企业形成强大合力，进出口快速回稳、持续向好，展现了中国外贸的强大韧性和综合竞争力。

“中国生产秩序快速恢复，满足疫情期间各国人民居家生活和工作需要，推动国际产业链供应链稳定运转。积极主动扩大进口，我国进口占全球份额上升0.8个百分点，为世界经济贸易合作注入活力。”该负责人说。

近期，对外经贸合作领域成果丰硕，好消息频传。高峰介绍，中国和新加坡启动中新自贸协定升级后续谈判，旨在提高双边服务和投资领域政策透明度，进一步提升两国间服务和投资自由化便利化水平；中国-智利自贸协定升级以来，中智自贸区已成为迄今中国货物贸易开放水平最高的自贸区。

推动世界经济贸易复苏

今年以来，中国外贸为推动世界经济贸易复苏作出重要贡献。

在困境和压力之下，中国外贸产业创新能力持续增强。“外贸新业态新模式快速发展，营商环境持续优化。跨境电商、市场采购贸易方式出口快速增长，在高效联通国内国际市场、激发中小微外贸主体活力等方面发挥了重要作用。”商务部外贸司负责人说。

从地区来看，东部地区一般贸易方式出口持续扩大，自主发展能力进一步增强。中西部地区外向型经济加快发展，出口增速高于整体，产业竞争力明显提升。

从市场主体来看，中国外贸企业迎难而上，在市场压力下茁壮成长，外贸主体规模不断壮大。民营企业出口增长12.2%，拉高整体增速6.2个百分点。

从产品类型来看，中国出口产品不断向价值链上游攀升。机电产品出口占比提升至59.3%。集成电路、计算机、医疗器械等高技术、高附加值产品出口强劲，增速分别达14.8%、10.7%和44.5%。

分析人士指出，近期国际市场需求出现了积极回暖迹象，世贸组织、经合组织等国际机构均上调了全球贸易和经济增速预测，但是从反弹到复苏还有一个过程。

“我们将紧紧围绕构建新发展格局，推动外贸创新发展，坚定支持多边贸易体制，反对贸易保护主义，更加积极融入全球经济循环。我们期待与所有贸易伙伴一道，维护良好国际贸易环境，确保国际物流畅通，保持产业链供应链稳定，共同促进世界贸易早日复苏和经济繁荣。”商务部外贸司负责人说。

(责编：杨光宇)