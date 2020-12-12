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国企“双百行动”成效显著

2020年12月12日05:20  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京12月11日电 （记者王俊岭）日前，《改革样本：国企改革“双百行动”案例集》新书发布会在北京召开，国务院国资委、机械工业出版社、24家“双百企业”代表参加了发布仪式。北京国电龙源环保工程有限公司、东方锅炉股份有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司、陕西钢铁集团有限公司、深圳市投资控股有限公司负责人现场分享了企业改革发展经验。

　　国务院国资委秘书长彭华岗表示，截至2019年，“双百企业”全员劳动生产率达到85.3万元/人，大幅超出中央企业整体平均水平；半数以上“双百企业”实现了经理层任期制和契约化管理（或职业经理人制度）各层级全覆盖；八成以上“双百企业”实现绩效考核全覆盖。希望“双百企业”以改革应对变局、开拓新局，用新突破新成效，推动高质量发展。

　　据介绍，该案例集由机械工业出版社公开发行，全书共收录了148家“双百企业”鲜活改革实践案例，展示了广大“双百企业”在优化法人治理结构、健全市场化经营机制、积极稳妥推进混合所有制改革、完善中长期激励约束机制等典型经验和成效。

(责编：杨光宇)
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