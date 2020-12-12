对实体经济发放贷款增加1.53万亿元

本报北京12月11日电 （记者吴秋余）中国人民银行近日发布的最新数据显示，11月，我国社会融资规模增量为2.13万亿元，比上年同期多1406亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.53万亿元，同比多增1676亿元。截至11月末，我国社会融资规模存量为283.25万亿元，同比增长13.6%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为170.45万亿元，同比增长13.3%。

在贷款方面，11月份人民币贷款增加1.43万亿元，同比多增456亿元。在存款方面，11月份人民币存款增加2.1万亿元，同比多增7933亿元。

到11月末，我国广义货币（M 2 ）余额217.2万亿元，同比增长10.7%，增速分别比上月末和上年同期高0.2个和2.5个百分点；狭义货币（M 1 ）余额61.86万亿元，同比增长10%，增速分别比上月末和上年同期高0.9个和6.5个百分点；流通中货币（M 0 ）余额8.16万亿元，同比增长10.3%。当月净投放现金557亿元。

《 人民日报 》（ 2020年12月12日 02 版）

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