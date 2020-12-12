“十三五”期间我国光伏应用市场稳步增长

本报义乌12月11日电 （记者丁怡婷）记者从10日举办的2020年中国光伏行业协会年度大会获悉：“十三五”期间，我国光伏应用市场稳步增长。截至2020年，我国光伏累计装机预计将达240吉瓦，是2015年末43.2吉瓦装机的5.6倍。

在光伏制造端，多晶硅、硅片、电池片、组件四个主要环节产量实现翻倍增长，占全球产量的比例均超过2/3，基本实现全产业链国产化；各环节成本稳步下降。“十三五”期间，多晶硅价格下降了24.9%，硅片、电池片、组件价格均下降了50%以上，光伏系统价格下降了47.2%；此外，产业化技术日新月异，电池转换效率快速提升。2016年，单晶电池量产平均转换效率为20.5%，2020年提升至22.8%，领先企业超过23%。

此外，“十三五”期间，我国光伏产品出口也保持良好发展态势。2016年至今年三季度，光伏产品出口总额约800亿美元。出口市场也更加多元化。

《 人民日报 》（ 2020年12月12日 02 版）

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