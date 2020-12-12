“十三五”期间我国光伏应用市场稳步增长

本报义乌12月11日电 （记者丁怡婷）记者从10日举办的2020年中国光伏行业协会年度大会获悉：“十三五”期间，我国光伏应用市场稳步增长。截至2020年，我国光伏累计装机预计将达240吉瓦，是2015年末43.2吉瓦装机的5.6倍。
在光伏制造端，多晶硅、硅片、电池片、组件四个主要环节产量实现翻倍增长，占全球产量的比例均超过2/3，基本实现全产业链国产化；各环节成本稳步下降。“十三五”期间，多晶硅价格下降了24.9%，硅片、电池片、组件价格均下降了50%以上，光伏系统价格下降了47.2%；此外，产业化技术日新月异，电池转换效率快速提升。2016年，单晶电池量产平均转换效率为20.5%，2020年提升至22.8%，领先企业超过23%。
此外，“十三五”期间，我国光伏产品出口也保持良好发展态势。2016年至今年三季度，光伏产品出口总额约800亿美元。出口市场也更加多元化。
税费优惠落实落地 助力高新技术产业走上“快车道” 编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】
减税降费红利直达市场主体 “舌尖经济”扭负转正 编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】
银保监会：大数据反保险欺诈试点成效初显 新华社北京12月8日电（记者谭谟晓）记者从银保监会获悉，自2019年10月起，银保监会联合公安部在浙江省、安徽省、江西省、山东省等地开展大数据反保险欺诈试点，创新运用大数据等新技术手段防范保险欺诈风险、打击金融犯罪行为，取得初步成效。…【详细】
统计局：11月份CPI同比降0.5% 环比降0.6% 人民网北京12月9日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，2020年11月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.5%，环比下降0.6%。1—11月，全国居民消费价格比去年同期上涨2.7%。 国家统计局城市司高级统计师董莉娟…【详细】