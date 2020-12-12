国际机构看好中国经济发展前景

近日，世界知识产权组织发布了《世界知识产权指标》年度报告，报告显示，中国在2019年申请的专利数量达140万件，位居世界第一。整个亚洲的专利申请量占世界总量的近2/3，这主要得益于中国经济增长的推动。

在后疫情时代全球经济形势不容乐观的情况下，中国经济逆风增长，引来外国投资机构广泛关注。经合组织在最新一期世界经济展望报告中预测，中国仍将是今年唯一实现正增长的主要经济体，全年经济增长预计为1.8%，2021年经济增长预计将达到8%。

外资机构施罗德近期在评价中国经济发展前景时称：“经济复苏有力，中国这艘巨轮正破浪前行。”中国新经济、新业态中蕴藏着的消费潜力和发展格局备受关注。

摩根资产管理公司驻上海全球市场策略师朱超平说：“中国很多餐厅都已爆满，门口排着长队，工厂满负荷运转。这一切的原因是，疫情在中国得到了控制。”

美国《福布斯》杂志指出，整个西方世界面临数以千计的小企业倒闭，正准备迎接“黑暗的冬天”，而中国经济在加速发展。中国今年10月份的工业利润年化增长率飙升至28.2%，较9月份以来增长18.1%，这归功于制造业的增长和投资的推动。

《华尔街日报》报道指出，11月份，中国出口同比增长21.1%，进口增长4.5%；贸易顺差增长102.9%，官方制造业采购经理人指数(PMI)升至52.13。这表明在新冠肺炎疫情在全球暴发近一年后，全球第二大经济体的复苏范围正在扩大。

工作人员在位于重庆万州的长安跨越智能化生产车间内作业。新华社记者王全超摄

美国全国广播公司网站的文章说，种种迹象显示，后疫情时代，中国经济复苏速度快于其他主要经济体。

希腊船务新闻网在一篇文章中分析说，中国经济快速复苏主要有三方面原因：一是中国快速控制住了新冠肺炎疫情；二是中国谋划“国内国际双循环”的新发展格局；三是中国继续对外资保持开放，在华外国企业将继续对华投资。

经合组织的报告认为，未来新冠疫苗的投入使用以及中国经济持续加快恢复，将有助于提振市场信心，推动世界经济复苏。全球经济复苏的将表现出不均衡的态势，中国经济复苏将比其他国家更早。

美国财经媒体CNBC网站刊文表示，惠誉国际评级预计2021年中国国内生产总值将增长8％。分析师们指出，过去几个月中国消费出现了显著复苏，尤其是在餐饮业和其他社交活动方面。

工人在华晨宝马汽车有限公司铁西工厂生产线上工作。新华社记者潘昱龙摄

国际经济研究公司凯投宏观表示，明年中国的国内生产总值将得到大幅提振，该公司分析师预测，2021年中国经济将增长10%，高于目前市场共识的7.9%，这家公司在最新研究报告中写道:“尽管近几个月来分析师的共识变得更加乐观，但我们认为仍有进一步超出预期的空间。”

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