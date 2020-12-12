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国际机构看好中国经济发展前景

张梦旭

2020年12月12日10:13  来源：人民日报中央厨房
 

     近日，世界知识产权组织发布了《世界知识产权指标》年度报告，报告显示，中国在2019年申请的专利数量达140万件，位居世界第一。整个亚洲的专利申请量占世界总量的近2/3，这主要得益于中国经济增长的推动。

在后疫情时代全球经济形势不容乐观的情况下，中国经济逆风增长，引来外国投资机构广泛关注。经合组织在最新一期世界经济展望报告中预测，中国仍将是今年唯一实现正增长的主要经济体，全年经济增长预计为1.8%，2021年经济增长预计将达到8%

外资机构施罗德近期在评价中国经济发展前景时称：“经济复苏有力，中国这艘巨轮正破浪前行。”中国新经济、新业态中蕴藏着的消费潜力和发展格局备受关注。

摩根资产管理公司驻上海全球市场策略师朱超平说：“中国很多餐厅都已爆满，门口排着长队，工厂满负荷运转。这一切的原因是，疫情在中国得到了控制。”

美国《福布斯》杂志指出，整个西方世界面临数以千计的小企业倒闭，正准备迎接“黑暗的冬天”，而中国经济在加速发展。中国今年10月份的工业利润年化增长率飙升至28.2%，较9月份以来增长18.1%，这归功于制造业的增长和投资的推动。

《华尔街日报》报道指出，11月份，中国出口同比增长21.1%，进口增长4.5%；贸易顺差增长102.9%，官方制造业采购经理人指数(PMI)升至52.13。这表明在新冠肺炎疫情在全球暴发近一年后，全球第二大经济体的复苏范围正在扩大。

工作人员在位于重庆万州的长安跨越智能化生产车间内作业新华社记者王全超摄.JPG

工作人员在位于重庆万州的长安跨越智能化生产车间内作业。新华社记者王全超摄

美国全国广播公司网站的文章说，种种迹象显示，后疫情时代，中国经济复苏速度快于其他主要经济体。

    希腊船务新闻网在一篇文章中分析说，中国经济快速复苏主要有三方面原因：一是中国快速控制住了新冠肺炎疫情；二是中国谋划“国内国际双循环”的新发展格局；三是中国继续对外资保持开放，在华外国企业将继续对华投资。

    经合组织的报告认为，未来新冠疫苗的投入使用以及中国经济持续加快恢复，将有助于提振市场信心，推动世界经济复苏。全球经济复苏的将表现出不均衡的态势，中国经济复苏将比其他国家更早。

    美国财经媒体CNBC网站刊文表示，惠誉国际评级预计2021年中国国内生产总值将增长8％。分析师们指出，过去几个月中国消费出现了显著复苏，尤其是在餐饮业和其他社交活动方面。

重大投资项目开复工，工人在华晨宝马汽车有限公司铁西工厂生产线上工作。新华社记者潘昱龙摄.JPG

工人在华晨宝马汽车有限公司铁西工厂生产线上工作。新华社记者潘昱龙摄

    国际经济研究公司凯投宏观表示，明年中国的国内生产总值将得到大幅提振，该公司分析师预测，2021年中国经济将增长10%，高于目前市场共识的7.9%，这家公司在最新研究报告中写道:“尽管近几个月来分析师的共识变得更加乐观，但我们认为仍有进一步超出预期的空间。”

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(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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