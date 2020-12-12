日月谈：台企为何纷纷赴大陆上市？

“台资企业在大陆上市没有任何政策障碍，享受和大陆企业完全一样的同等待遇。我们将认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，采取有效措施为台企在大陆发展营造更有利环境，支持台企利用大陆资本市场做大做优做强，更好分享大陆发展机遇。”针对台企关心的在陆上市问题，国台办发言人朱凤莲日前表示。

近年来，大陆资本市场改革逐渐取得成效，吸引越来越多的台企登陆或者计划登陆。尤其是创业板注册制改革优化了企业的上市门槛、退市制度，台企在大陆资本市场上市正成为新趋势。

纷至沓来 争相上市

9月，台企江西宏柏新材料股份有限公司在上海证券交易所A股市场挂牌上市，成为江西本土培育的首家A股挂牌上市台企。11月，台企宸展光电登陆中小企业板。这是今年福建厦门第4家在大陆上市的台企。

“上市不是一个结果，只是发展百年企业的一个过程。”作为全球健康家居设计及制造商，台企“建霖家居”扎根厦门已长达30年。“建霖家居”总裁陈岱桦表示，自7月企业登陆大陆A股市场后，公司获得了更多的资金。通过资本市场进行筹资，企业能建立更好的公众形象及市场知名度，降低了融资及经营成本，实现永续经营，更好地分享大陆发展机遇。“目前注册制相对核准制条件更宽松，这将鼓励更多台企登陆大陆资本市场。”

数据显示，2016年至2020年，已有19家台企在大陆发行上市，主要涉及电子、精密仪器、材料等行业，包括富士康工业富联、元祖股份等知名台企。今年以来，已有6家台企在大陆上市，还有8家台企正处于上市审查阶段。

为了助力本地台企谋求科创板上市，上海市台协行业工作委员会7月新增科创行业工委会。上海市台协科创行业工委会总干事罗仕洲博士表示，台湾半导体产业链中的许多企业都已在大陆布局，积极开拓市场的同时，它们也期待得到资本的支持。科创板服务将为科创型台企提供通往大陆资本市场的机会。

看好前景 壮大企业

鼎捷软件股份有限公司1982年成立于台湾，2000年左右进入大陆市场，2014年在深圳证券交易所挂牌上市，成为首家在大陆上市的台企。“上市对于公司在两个方面有很大帮助，一是能见度提高，有助于公司吸引人才，并为鼎捷参与智能制造标准制定提供便利；二是为公司提供激励工具，让员工共享经营成果。”鼎捷副总裁张苑逸表示，这3年来企业营收稳步增长，净利润复合增长率达30%以上。这是台企在陆上市直接成果的体现。

从宏观的视角看，大陆长期向好的经济前景，也是台企选择在大陆上市的重要原因。台企安佑生物科技集团董事长洪平说，今年新冠肺炎疫情以来，大陆在防控疫情、恢复经济发展方面成果显著，这让台企对扎根大陆发展充满信心。

厦门市台商协会会长吴家莹提到，目前很多台企已不再依赖以往单一的外贸市场，将更多的目光投向大陆内需市场，这也充分显示了大陆市场的巨大潜力。大陆正在制定的“十四五”规划，给台企带来难得的机遇。

“近年来，大陆的惠台政策暖风频传，导向明确，给了台企很大的信心和吸引力。”全国台企联会长李政宏认为，近年来，不断有台企在大陆资本市场的助力下，实现了快速发展。台企应抓住大陆资本市场快速发展的机遇，以大陆庞大的市场为后盾，紧扣国内大循环、国内国际双循环的商机，加快企业的转型升级，实现更大更好的发展。

完善制度 优化服务

“台企在大陆发展，长期以来得到各部门大力支持。不久前，福建出台28条措施助力台企发展，其中明确支持台企登陆资本市场。”吴家莹说，对于在厦台企来说，厦门出台了众多支持台企发展的相关政策，引导台企转型升级，使台企转向更高质量的发展，充分融入大陆市场。

不只是福建省、厦门市，近年来，从中央到地方都在推出各项政策，支持台企在陆上市。不久前，中共十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，明确提出了“支持符合条件的台资企业在大陆上市”。

11月13日，国台办、证监会在湖北武汉共同主办台企大陆上市政策说明会。证监会有关部门以及上交所、深交所相关负责人为在大陆各省市的100多位台资上市企业和拟上市企业的代表作了政策解读，并进行了交流互动。

“台企在大陆上市的意愿和兴趣越来越高，在审核上，台企将与其他企业一视同仁，有关部门还会为台企提供全面的政策解读，为符合条件的企业上市提供便利。”说明会上，证监会发行部二级调研员曹骥赟表示。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)