苏州发放2000万元数字人民币消费红包

中新网苏州12日12日电 (钟升)11日晚，随着苏州市委书记许昆林手中的手机触碰大屏，10万个总计2000万元的数字人民币消费红包正式启动发放。在有效期范围内，获得数字人民币消费红包的中签市民可以至指定商户进行消费。
当天，“双12苏州购物节”启幕。作为购物节的活动之一，苏州推出了数字人民币消费红包活动，发放10万个总计2000万元的数字人民币消费红包。
数字人民币消费红包采取“摇号抽签”形式发放。2020年12月5日0时至12月6日24时，不少苏州市民涌入抽签报名通道，希望“锦鲤附体”。
从11日8时起，活动主办方开始通过短信和“苏周到”APP站内信息的形式向中签人推送中签信息。数字人民币消费红包有效期为：2020年12月11日20时至2020年12月27日24时，有效期内未使用的红包将失效并从个人数字人民币钱包中收回。
目前，苏州共布设了可使用数字人民币消费红包的商户近万家，在十个市(区)板块的核心商圈均有覆盖，使用场景涵盖商场超市、日用零售、餐饮消费、生活服务等领域，同时还与京东商城合作，首次在线上布设了使用场景。在支付样式上，活动期间，除提供线下二维码支付外，还将提供线下“碰一碰”支付功能和电商线上支付功能，部分人员还可以参加离线钱包体验。
“双12苏州购物节”贯穿“双12”“冬至”“元旦”“春节”“元宵节”5个重要节点，至2021年2月底结束。据了解，在之后的几个节点时期，苏州市还计划陆续发放面额不等的数字人民币消费红包。(完)
税费优惠落实落地 助力高新技术产业走上“快车道” 编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】
减税降费红利直达市场主体 “舌尖经济”扭负转正 编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】
银保监会：大数据反保险欺诈试点成效初显 新华社北京12月8日电（记者谭谟晓）记者从银保监会获悉，自2019年10月起，银保监会联合公安部在浙江省、安徽省、江西省、山东省等地开展大数据反保险欺诈试点，创新运用大数据等新技术手段防范保险欺诈风险、打击金融犯罪行为，取得初步成效。…【详细】
统计局：11月份CPI同比降0.5% 环比降0.6% 人民网北京12月9日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，2020年11月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.5%，环比下降0.6%。1—11月，全国居民消费价格比去年同期上涨2.7%。 国家统计局城市司高级统计师董莉娟…【详细】