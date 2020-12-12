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苏州发放2000万元数字人民币消费红包

钟升

2020年12月12日10:37  来源：中国新闻网
 

　　中新网苏州12日12日电 (钟升)11日晚，随着苏州市委书记许昆林手中的手机触碰大屏，10万个总计2000万元的数字人民币消费红包正式启动发放。在有效期范围内，获得数字人民币消费红包的中签市民可以至指定商户进行消费。

　　当天，“双12苏州购物节”启幕。作为购物节的活动之一，苏州推出了数字人民币消费红包活动，发放10万个总计2000万元的数字人民币消费红包。

　　数字人民币消费红包采取“摇号抽签”形式发放。2020年12月5日0时至12月6日24时，不少苏州市民涌入抽签报名通道，希望“锦鲤附体”。

　　从11日8时起，活动主办方开始通过短信和“苏周到”APP站内信息的形式向中签人推送中签信息。数字人民币消费红包有效期为：2020年12月11日20时至2020年12月27日24时，有效期内未使用的红包将失效并从个人数字人民币钱包中收回。

　　目前，苏州共布设了可使用数字人民币消费红包的商户近万家，在十个市(区)板块的核心商圈均有覆盖，使用场景涵盖商场超市、日用零售、餐饮消费、生活服务等领域，同时还与京东商城合作，首次在线上布设了使用场景。在支付样式上，活动期间，除提供线下二维码支付外，还将提供线下“碰一碰”支付功能和电商线上支付功能，部分人员还可以参加离线钱包体验。

　　“双12苏州购物节”贯穿“双12”“冬至”“元旦”“春节”“元宵节”5个重要节点，至2021年2月底结束。据了解，在之后的几个节点时期，苏州市还计划陆续发放面额不等的数字人民币消费红包。(完)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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