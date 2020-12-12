31省份11月CPI出炉：22地物价降了！海南降最猛

中新经纬客户端12月12日电(董湘依)国家统计局11日公布31省份2020年11月居民消费价格指数(CPI)，数据显示，22个省份11月CPI同比录得负增长，而海南为跌幅最大的省份，降幅达1.9%。仅8省份CPI同比上涨，西藏涨0.9%领涨全国。

降降降！22省份物价负增长

国家统计局日前公布的数据显示，11月全国CPI同比下降0.5%，为时隔11年后再现负增长。各地物价也纷纷骤降，海南、湖北、湖南、山东、河北等22个省份11月CPI同比录得负增长，其中海南CPI同比降1.9%，为全国降幅最大省份。

17省份CPI涨幅数据超过了全国水平，其中，西藏、青海、云南、甘肃、北京、新疆、山西、浙江这8个省份的CPI为正增长，西藏CPI以0.9%的涨幅数据高居全国榜首。广西、黑龙江两个省份CPI涨幅与全国持平，均为-0.5%。此外，江西、陕西、上海、内蒙古为-0.1%，江苏、河南、天津均为-0.4%，微微高于全国水平，宁夏CPI涨幅为0。

即便部分省份CPI同比上涨，但数据仍为年内低点。以北京为例，北京11月CPI同比涨0.2%，涨幅达到年内最低点。其中，北京食品价格同比下降1.4%，是拉低CPI涨幅的重要因素，北京猪肉价格较去年同期下降17%，比10月份也下降了5.8%。

通缩来了？未来物价怎么走？

11月全国CPI同比下降0.5%，其中，食品价格由上月上涨2.2%转为下降2.0%，是带动CPI由涨转降的主要原因。猪肉价格下降12.5%，影响CPI下降约0.60个百分点。猪周期下行是拖累CPI转负的主要因素。此外，鸡蛋、鸡肉和鸭肉价格分别降19.1%、17.8%和10.8%。

如何看待未来的物价走势？年底前物价还会再降吗？

“预计12月CPI继续下跌，但随着年末到来，需求端逐步恢复，CPI跌幅有限。”东吴证券李勇团队分析称，11月以来，CPI受供给端影响由涨转降。猪肉、鸡蛋、鸡肉、鸭肉等等重要民生产品生产不断恢复，需求端恢复速度较慢。供需错配下，价格跌幅进一步扩大；非食品项方面，旅游淡季到来，飞机票、旅游和宾馆住宿价格或将出现进一步下跌。同时冬装上市，衣着价格出现上涨趋势。

CPI步入“负时代”，中国经济存在通缩风险吗？在独立经济学家马光远看来，这次CPI的下滑并非物价本身真的出现了整体下滑，而是我们的食品价格所占比重、特别是猪肉价格在整个CPI中所占比重导致的，这是一次结构性的下降，而不是全面性的下降，更不能夸张性地解读为“双通缩”。

值得一提的是，国家统计局在数据解读中也强调，“扣除食品和能源价格的核心CPI继续保持稳定，同比上涨0.5%，涨幅已连续5个月相同。”这也就意味着，扣除猪肉价格等影响CPI涨幅的指标，物价数据仍保持稳定。

中信证券认为，未来短期内CPI或仍将面临通缩压力，真正缓解可能要到明年二季度。“未来核心CPI和非食品CPI仍将如同11月的表现，反映出基本面持续向好的趋势。即使整体通胀水平较低，但其对于货币政策的影响而言，我们认为通胀走低背后的逻辑与2019年通胀走高基本一致，即由于食品端供给的影响，并非需求疲弱，因此货币政策对此作出调整的可能性较低。”

东方金城首席宏观分析师王青表示，预计CPI通缩状态或要延续到明年一季度，但伴随经济修复带动消费需求上升，以及价格基数变化，预计明年一季度后CPI同比将恢复正增长，经济持续进入通缩的风险不大。(中新经纬APP)

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