财政补贴资金 “一卡”领取(政策解读)

最低生活保障金、困难残疾人生活补助、农机购置补贴……近年来，随着国家惠民惠农政策力度不断加大，大量财政补贴资金通过直接汇入受益群众银行卡（含社会保障卡银行账户）、存折等（以下统称“一卡通”）方式发放，对方便服务群众起到了积极作用。但同时也存在补贴项目零碎交叉、补贴资金管理不规范、补贴发放不及时不精准等问题，影响了政策实施效果。2019年，国务院有关部门深入开展专项治理活动，在严肃查处相关突出问题的同时，探索形成了一批可复制可推广的治理措施。

为深化治理成效，经国务院同意，财政部、农业农村部、民政部、人力资源社会保障部、审计署、国务院扶贫办、银保监会日前联合下发《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》。

2023年实现一个平台管发放

根据意见，到2023年，实现所有直接兑付到人到户的惠民惠农财政补贴资金原则上均通过“一卡通”方式发放；实现中央统筹、省负总责、市县抓落实的监管格局基本建成；实现“一张清单管制度”“一个平台管发放”，补贴政策的科学性和资金绩效明显提高。

“一卡通”资金的发放使用在以下五个方面开展创新：一是向社会公布补贴政策清单，以公开促改革，加快补贴政策和项目资金清理整合进度。各省份最迟不晚于2021年6月底，向社会集中统一公开补贴政策清单，并在以后年度动态调整，及时向社会公布。二是规范代发金融机构，从源头上解决“卡出多行”“一人多卡”“人卡分离”等问题。三是规范补贴资金发放流程，堵塞漏洞，实现管理规章制度化、程序流程规范化、操作权限明确化。四是搭建集中统一管理平台，实现有关数据的集中采集和管理，为信息公开和加强监管提供保障。五是依法依规公开补贴信息，主动接受群众监督和舆论监督。

农业补贴政策是国家强农惠农政策的重要组成部分。农业农村部相关负责人表示，将进一步加强与相关部门的协调配合，做好以下主要工作：一是大力推进农业补贴数据信息化管理，建立健全补贴精准到户的核查监管机制，推动惠农补贴统一集中发放，做到“应统尽统”，杜绝“一策一卡”，严禁“卡外发卡”“层层转拨”；不断优化完善农业补贴管理机制，完善农业相关转移支付“大专项+任务清单”管理模式，抓住任务清单和绩效目标制定、资金分配、任务下达、绩效考核等关键环节，让“一卡通”真正成为农民群众的“明白卡”“幸福卡”“实惠卡”；持续加大对违规问题的检查惩治力度。

最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助资金是困难群众的“救命钱”，关系困难群众切身利益。民政部相关负责人表示，残疾人两项补贴资金将采取社会化发放，通过金融机构转账存入残疾人账户。同时将做好信息共享和数据对接，加强补贴信息的监测、对比和动态管理，促进补贴资金的公开透明和规范管理。

推行以社会保障卡为载体发放资金

意见明确，鼓励推行以社会保障卡为载体发放补贴资金。相关部门负责人表示，习近平总书记在扎实推进长三角一体化发展座谈会上提出，要探索以社会保障卡为载体建立居民服务“一卡通”。社保卡具有较好的群众基础，持卡人数已达13.29亿人，覆盖约95%的人口，广泛应用于社保缴费、待遇发放、就医购药等民生服务领域。通过社保卡发放惠民惠农财政补贴资金，有利于持续优化政府基本公共服务。以四川省为例，该省自2018年开展“一卡通”专项治理以来，将惠民惠农财政补贴资金，全部归集到社保卡进行集中统一发放，取得较好实践效果。

以社会保障卡为载体发放补贴资金，对于享受补贴的群众来说，不用重复办理银行卡、重复登记银行账号；对于基层工作人员来说，通过联网核验，可提高审核效率，缩短发放周期；对于政府部门来说，通过社保卡“一卡通”发放补贴，可实现各类发放信息的集中采集和管理，有利于加强资金监管，让每一分钱都安全及时地发到群众手中。

强化专项资金监管

意见要求国务院有关部门进一步加强沟通协调，建立健全跨部门联合工作机制，持续加强日常管理和监督检查；地方各级有关部门要进一步强化管理，及时发现并纠正补贴发放中存在的问题，有效形成监管合力，确保补贴政策落地见效。

国务院扶贫办有关负责人表示，根据中央相关安排部署，脱贫攻坚完成后，要严格落实“四个不摘”的要求，相关政策总体保持稳定。下一步，结合意见实施，扶贫部门要持续完善公告公示，落实“中央、省、市、县财政专项扶贫资金分配结果一律公开，乡村两级扶贫项目安排和资金使用情况一律公告公示”要求，充分发挥12317扶贫监督举报电话、驻村工作队及第一书记监督作用；同时将优化发放流程，与有关部门建立定期数据交换机制，将防贫监测帮扶数据嵌入动态监控平台；此外还将加强常态化监管，配合有关部门强化对扶贫资金使用和项目的监督、检查和绩效评价，对扶贫领域的违纪违规问题，督促地方及时整改，积极配合纪检监察机构开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理。

银保监会有关负责人表示，银保监会将督促代发金融机构严格执行代发协议，提高补贴资金发放的及时性、准确性，鼓励其提供免费、及时、逐项的补贴信息告知服务；督促代发金融机构向补贴群众提供便捷查询、取款途径，按规定向有关部门及时提供发放信息；对工作中未严格执行实名制，存在违规代办、冒领补贴等风险的金融机构，组织开展排查、检查和严肃问责。

《 人民日报 》（ 2020年12月13日 03 版）

(责编：杨光宇)