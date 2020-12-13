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青岛等五市握指成拳，胶东经济圈一体化建设——

融入新格局 培育增长极

本报记者  侯琳良

2020年12月13日05:33  来源：人民网－人民日报
 

　　习近平总书记主持召开的中央财经委员会第六次会议强调，发挥山东半岛城市群龙头作用，推动沿黄地区中心城市及城市群高质量发展。“十四五”规划《建议》提出，发挥中心城市和城市群带动作用，建设现代化都市圈。

　　深入贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，今年初，山东省出台《关于加快胶东经济圈一体化发展的指导意见》，提出要加快胶东经济圈青岛、烟台、威海、潍坊、日照等市一体化发展，打造全省高质量发展强劲引擎。

　　以“融入新发展格局，打造新的增长极”为主题，胶东五市负责人近日齐聚北京，举行胶东经济圈一体化推介大会。五市如何瞄准新定位，抓住新机遇，推进一体化新协作，释放一体化新势能？

　　新定位

　　优势叠加 价值凸显

　　同处胶东半岛，五市地缘相接、人缘相亲、经济相融、文化相通。据2019年数据，3200多万胶东人民，在5.23万平方公里土地上，创造了3万亿元的经济总量，占山东省经济总量的42.2%，占沿黄流域九省份的12.1%。

　　胶东经济圈是我国对日韩开放的前沿、海上丝绸之路与新亚欧大陆桥经济走廊交汇的重要区域，也是沿黄省份对上合组织国家重要出海口。中国—上合组织地方经贸合作示范区、中韩自由贸易区地方经济合作示范区等多个优势在此叠加。

　　“胶东经济圈既是山东和沿黄流域的龙头，也是南北协调发展的重要支点。”山东省委常委、青岛市委书记王清宪说。

　　国家发展改革委副秘书长郭兰峰表示，胶东经济圈一体化，一方面促进胶东地区与全国其他地区之间人员、货物等高效流动，畅通国内大循环；另一方面积极参与国际经贸合作与竞争，实现国内市场和国际市场更好联通。

　　“发挥胶东经济圈海洋经济领先、开放程度较高等特色优势，努力打造国际海洋创新中心、中国经济新增长极、黄河流域开放门户。”推介会上发布的《胶东经济圈一体化发展规划思路》，如此描绘未来。

　　新协作

　　协同联动一体化逐步形成

　　青岛市委市政府办公楼14楼的一间办公室，有些特别。9月初，这间办公室新挂上胶东五市地图，烟台市发改委总经济师、潍坊市发改委区域协调发展科科长、威海市和日照市派来的业务骨干等来到这里集中办公。

　　5月7日，胶东经济圈一体化发展工作推进会议召开，随后烟台、威海、潍坊、日照4市的市委书记先后带团到青岛考察谋划一体化发展路径。胶东经济圈创新创业、文化旅游等12个发展联盟相继成立，金融服务、行政审批、法治一体化等16个合作协议签署完成。眼下，从决策到协调，再到执行，青岛牵头胶东五市建立沟通对接机制。

　　在一体化发展框架下，如何破除行政壁垒和体制机制障碍，通过资源共享、产业联动、分工协作等方式，实现错位发展、协调发展、有机融合？

　　在郭兰峰看来，必须突破常规，创新区域协调机制。比如，相邻城市让渡部分权力，成立联合合作委员会；又比如，探索建立区域创新收益共享的财税政策，实现区域内技术创新成果转化的市场化配置。

　　全国政协常委、经济委员会副主任杨伟民建议，要破题一体化发展面临的突出问题，比如推进招商引资政策均等化，各级行政区自觉推进经济区的税收分享机制等。

　　“加强沟通、密切协作、互通有无。”推介会上，五市市委书记表示，加快以交通一体化降低资源要素流动的成本，以产业布局一体化打造分工明确、优势互补的城市群产业生态，以市场一体化提升资源聚集配置能力，以公共服务一体化推动区域公共事务协同治理、普惠共享，以对外形象一体化提升国际影响力，带动山东半岛城市群加快发展。

　　推介会上，胶东五市成立1000亿元山东半岛城市群基础设施投资基金，同时签署胶东经济圈城市信用体系建设一体化合作备忘录、产教融合一体化合作备忘录等7项合作协议，项目化、可实施的联动机制进一步形成。

　　新机遇

　　百姓获得感增强

　　11月26日，潍莱高铁正式通车，有助于打通胶东半岛至内陆腹地的便捷通道，加速人流、物流、信息流的流动。此外，潍烟、莱荣高铁已开始施工，文登至莱阳高速等多个项目也在加快推进，胶东一小时通勤圈建设按下加速键。

　　握指成拳的效应不断放大——据预测，到2025年，胶东经济圈港口货物吞吐量将达到16.5亿吨，集装箱吞吐量达到3700万标箱；机场旅客吞吐量力争突破8000万人次……

　　一体化势能释放，百姓获得感增强——在全省首创政务服务“跨域通办”新模式，签订养老服务、医疗保障合作协议……截至目前，胶东五市网上户口迁移、居民身份证异地办理、住房公积金互认互贷、机动车驾驶证异地申领、住院异地就医联网结算等事项已全部实现。

　　从基础设施到产业协同，再到公共服务；从政府部门到商会协会，再到市场主体，胶东五市各方面的协同联动明显提速。

　　根据规划，胶东五市将全面建设高效率设施共同体、创新引领共同体、产业发展共同体、蓝色海洋共同体、绿色生态共同体、高水平开放共同体、高品质生活共同体等七个共同体——对标粤港澳大湾区、长三角等区域，胶东五市一体化高质量发展全面起势。

　　“期待大家到胶东来，共享发展机遇，融入和服务新发展格局，共同打造中国经济新的增长极。”王清宪说。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月13日 03 版）
(责编：杨光宇)
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