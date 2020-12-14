我国未来5年有望形成10万亿元级国内游市场

新华社北京12月13日电（记者余俊杰、陈爱平）中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）13日在京发布报告，预测未来5年，我国有望形成年均百亿旅游人次和10万亿元消费规模的国内游大市场。

以“文化引领，科技创新”为主题的2020中国旅游集团发展论坛12月12日至13日在京举行。文化和旅游部部长胡和平在13日上午的致辞中说，要加快构建现代旅游业体系，着力从丰富产品供给、发展大众旅游、发展智慧旅游、促进文化和旅游融合发展、强化市场管理等方面抓好落实。

胡和平表示，要推动科技赋能，做智慧旅游的示范者，推进以数字化、智能化为支撑的产品创新，实现科技强企、科技强旅，使“旅游+”“科技+”相互赋能和融合发展，推动旅游业实现跨越式发展。

论坛上，由中国旅游研究院发布的这份《中国旅游集团发展报告（2020）》显示，2019年，我国国内旅游人数达60.06亿人次，入境旅游人数14531万人次，全年旅游总收入6.63万亿元。未来5年，国内旅游市场还将保持对国民经济和社会就业百分之十以上的综合贡献率。

报告分析，随着旅游成为人们日常生活重要选项，旅游业的文化属性进一步增强。中国旅游研究院今年6月的一份调查结果显示，78.3%的受访者表示文化体验是其外出旅游的主要或部分目的。旅游业的发展应注重让人们感悟中华文化、增强文化自信。

5G、大数据、人工智能、物联网等新技术的应用和数字科技企业的纷纷加入，将持续为旅游产业创新发展赋能。预计“十四五”时期，会有越来越多的数字空间和消费场景涌现，推动文化和旅游融合创新和高质量发展。

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