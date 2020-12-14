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陆海新通道 激活西部新动能(“十三五”各地经济社会发展新亮点)

本报记者  王斌来  蒋云龙  常碧罗

2020年12月14日05:40  来源：人民网－人民日报
 

　　开栏的话

　　“十三五”规划即将收官，规划确定的目标任务即将完成，全面建成小康社会胜利在望！本报今起推出“‘十三五’各地经济社会发展新亮点”专栏，以来自基层一线的典型案例，生动反映“十三五”期间，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地攻坚克难、开拓创新、奋力拼搏，经济社会发展取得的新成绩、新亮点和人民群众不断增加的获得感、幸福感、安全感，激励广大干部群众坚定信心、开拓进取，奋力夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利。

　　

　　重庆市忠县的柑橘获得新加坡消费者青睐；马来西亚的新鲜榴莲在重庆超市热销；装载着“重庆造”轻卡的货船驶入菲律宾港口……

　　“十三五”期间，一条新的大通道连接起中国西部和世界各地，从重庆、四川、贵州、甘肃等西部省份出发的货物，沿着铁路向南到广西钦州港等沿海沿边口岸，换船出海，通达全球。这，就是西部陆海新通道。

　　这条通道从无到有、日益完善，如今已成为一条成熟的国际贸易通道。截至11月30日，西部陆海新通道铁海联运班列（重庆—钦州）累计开行2717班，外贸货物货值累计约98.4亿元，内贸货物货值累计约72.8亿元。

　　陆海统筹，新通道带来新效率

　　从重庆出发，走水路到长江出海口有近2000公里，而到广西钦州港只有1000多公里。交通物流，曾是重庆对外开放的一大瓶颈。

　　“向东出海太远，能不能向南？”重庆市政府口岸物流办副主任胡红兵介绍，2017年重庆开始谋划推动建设一条南向物流通道，当年9月25日，南向铁海联运通道常态化运行班列在重庆首发。从此，西部的企业有了新选择——向南，直接从西部出海。

　　“以前经东部地区出海到东南亚，要花近1个月时间。现在通过铁路由广西钦州港出海，全程只需1周左右。”位于重庆市璧山区的大江动力设备制造有限公司总经理熊晓华说，公司每个月有超过400万美元的产品沿着西部陆海新通道发往东南亚市场。

　　新通道带来新效率。截至目前，西部陆海新通道的货物品类超过500类，辐射95个国家和地区的249个港口。

　　今年1至11月，尽管受新冠肺炎疫情影响，西部陆海新通道铁海联运班列（重庆—钦州）开行1137列，同比增长36.82%；跨境公路班车（重庆—东盟）开行2493车次，同比增长128%；国际铁路班列（重庆—越南河内）开行146列，同比增长125%。

　　创新引领，内陆崛起开放高地

　　“有了这条陆海新通道，我们从东南亚采购水果新鲜又便宜，成本降低近三成。”重庆洪九果品股份有限公司销售总监陈向曾说，去年底东盟冷链（重庆）分拨中心在江津综合保税区成立，来自东南亚的农产品得以更快地运输到国内市场。

　　东盟冷链（重庆）分拨中心投用的同时，其他分拨转运中心也纷纷在重庆落地。“西部陆海新通道让重庆物流枢纽的作用更加凸显。向西的中欧班列、向南的西部陆海新通道、向东的长江黄金水道，在重庆实现了衔接。”胡红兵介绍，今年1至9月，西部陆海新通道与中欧班列（渝新欧）、长江黄金水道，联运超6500标箱，货值超65亿元。

　　“‘多式联运’实现‘铁路箱下水、海运箱上岸’，让外贸货物‘一票直达’，全程不落地、不换装，最大限度降低了破碎率。”陆海新通道运营有限公司总经理助理刘义真说。

　　新通道还带来了贸易新规则。“信用证结算+海铁多式联运”，将沿海地区的国际金融结算引入内陆。“我们和中国银行签订协议，国际铁海联运提单由重庆签发全球，全程‘一单制’提高接驳效率，进出口企业还可以用提单融资，降低资金成本。”刘义真说。

　　目前，西部陆海新通道已实现对西部12省份的全覆盖，进一步提升了西部地区对外开放水平。2019年对东盟进出口总值，重庆同比增长43.2%、甘肃增长47.2%、四川增长19.7%、广西增长13.3%。

　　合作共建，带动西部资源整合

　　西部陆海新通道，正为西部地区开发开放注入强劲动能。

　　“西部陆海新通道形成了‘13+1’省区市合作共建格局。”重庆市政府口岸物流办主任巴川江介绍：去年10月，西部12省份与海南省、广东省湛江市在重庆共同签署《合作共建西部陆海新通道框架协议》。

　　“在此基础上，重庆成立西部陆海新通道物流和运营组织中心，目前正联合通道沿线海关、口岸、交通等部门，搭建西部陆海新通道公共信息平台，推动合作共赢。”巴川江说，实际运营中，各省份运营方都会以陆海新通道公司名义开展业务和拓展服务网络，共商共建共享，全面带动西部地区参与全球范围内资源整合和经济一体化。

　　西部陆海新通道带来更多合作共赢。“重庆海关与南宁海关积极优化通关监管，推出‘中欧班列’+‘海铁联运’的通关新模式，15个直属海关通关一体化，相当于把港口搬到了中西部。”重庆海关关长山巍说，在这种模式下，重庆的出口商品可以在重庆本地就近一次申报，直接运输至广西钦州港一次查验放行。进口商品可以直接“联程转关”到重庆查验放行，缩减在途时间8小时以上，清关成本下降近20%。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月14日 01 版）

(责编：郝江震、白宇)
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