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全力打造社会主义现代化建设引领区

2020年12月14日06:12  来源：人民网－人民日报
 

　　习近平总书记在浦东开发开放30周年庆祝大会上的重要讲话，充分肯定浦东开发开放取得的显著成就，从党和国家事业发展全局出发，对浦东在新征程上推进高水平改革开放提出明确要求。上海市委市政府、人民日报社指导，上海市委宣传部、浦东新区区委区政府、人民日报社理论部共同主办的浦东开发开放30周年理论研讨会11月26日在上海举行。会议围绕“学习贯彻习近平总书记重要讲话精神、全力打造社会主义现代化建设引领区”进行了交流研讨。本报今日刊发部分与会者发言摘编，以飨读者。

　　——编 者 

　

　　努力成为更高水平改革开放的开路先锋

　　马建堂

　　开发开放上海浦东是党中央全面研判国际国内大势，统筹把握改革发展大局，在我国改革开放和现代化建设关键时期作出的重大决策。习近平总书记对浦东寄予厚望，在浦东开发开放30周年庆祝大会上，代表党中央赋予浦东“努力成为更高水平改革开放的开路先锋、全面建设社会主义现代化国家的排头兵、彰显‘四个自信’的实践范例”新的历史使命。

　　回望过去，浦东紧紧围绕“开发浦东、振兴上海、服务全国、面向世界”的战略意图，坚定不移扩大开放，矢志不渝深化改革，持之以恒推动发展。30年的历程表明，在我国社会主义市场经济体制初创时期，浦东是勇敢的探索者；在我国推进全面深化改革的生动实践中，浦东是有力的引领者；在我国对外开放的壮阔历程中，浦东是积极的先行者。浦东以30年开发开放的重要贡献，为各地的开放提供了示范，为全国的改革探索了路径，为国家的现代化积累了经验。

　　放眼未来，浦东一定能够按照习近平总书记的重要指示和战略擘画，履行好新时代历史使命，走好新发展阶段开发开放之路，实现率先发展。

　　率先实现贸易投资自由化、便利化，引领全国形成高水平对外开放新格局。从长远趋势看，贸易投资自由化、便利化依然是世界经济发展的大方向。浦东率先实现贸易投资自由化、便利化，不仅会引领全国提高对外开放水平，而且会形成推动经济全球化继续发展的强大力量。浦东应按照党中央部署和要求，完善金融市场体系、产品体系、机构体系、基础设施体系，发展人民币离岸交易、跨境贸易结算和海外融资服务，建设国际金融资产交易平台，推动形成促进经济全球化健康发展的强大力量。

　　率先建立与国际通行规则相衔接的制度体系，引领全国制度型开放。制度型开放是高级形态的对外开放，是国内国际相关制度安排相互作用、相互适应的复杂过程，机遇和挑战并存，风险和收益同在，需要在像浦东这样的高水平开放平台上先行先试。浦东可对标国际最高标准、最高水平的经贸规则，进行更大力度的压力测试，在拓展开发领域、构建开放网络等方面勇于探索、先行一步、率先突破。对标国际高水平自由贸易区，在贸易投资、政府采购、争端解决、知识产权和环境保护等领域尽快形成新的制度、规则和政策体系。

　　率先强化制度集成创新，引领全国打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。借鉴国际上成本最低、效率最高的区域经济和社会治理方式，以新型智慧城市建设为契机，促进信息资源规模化创新应用，推进政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。创新监管模式，构建以信用为基础、与高水平开放相适应的新型监管机制，提高监管效率，增强监管效能。统筹财税、金融、投资、产业、土地、人员出入境、公共服务和城市社会治理等方面的体制建设和政策设计，形成更强大的制度合力。加快形成适应大规模跨境数据流动的制度和规则体系，更好把握新一轮科技革命和产业变革带来的发展机遇。

　　（作者为国务院发展研究中心党组书记） 

　

　　中国改革开放的成功范例

　　谢春涛

　　习近平总书记在浦东开发开放30周年庆祝大会上的重要讲话，充分肯定浦东开发开放取得的显著成就，深入分析当前我国发展面临的形势和任务，对浦东把握新的历史方位和使命、在新征程上推进高水平改革开放提出明确要求。

　　30年前，国际形势风云变幻，国内改革风起云涌。党中央审时度势、高瞻远瞩，宣布开发开放上海浦东，向世界宣示中国坚定不移推动改革开放的决心和信心。30年来，浦东创造性贯彻落实党中央决策部署，一步一个脚印地向前走，成为我国改革开放的一面旗帜。

　　1990年3月，邓小平同志指出：“要实现适当的发展速度，不能只在眼前的事务里面打圈子，要用宏观战略的眼光分析问题，拿出具体措施。机会要抓住，决策要及时。比如抓上海，就是一个大措施。上海是我们的王牌，把上海搞起来是一条捷径。”1991年1月，邓小平同志在上海视察期间又指出：“开发浦东，这个影响就大了，不只是浦东的问题，是关系上海发展的问题，是利用上海这个基地发展长江三角洲和长江流域的问题。”“抓紧浦东开发，不要动摇，一直到建成。”

　　党的十四大强调，以上海浦东开发开放为龙头，进一步开放长江沿岸城市，尽快把上海建成国际经济、金融、贸易中心之一，带动长江三角洲和整个长江流域地区经济的新飞跃。党的十五大、十六大、十七大都要求浦东在扩大开放、自主创新等方面走在前列。党的十八大、十九大继续对浦东开发开放提出明确要求，党中央还把首个自由贸易试验区、首批综合性国家科学中心等一系列国家战略任务放在浦东。一路走来，浦东开发开放不断展现新气象。

　　30年来，浦东的建设者们没有辜负党中央的厚望，取得多方面的重大成就。尤其是浦东开发开放过程中提出的新观念、建立的新机制、创造的新经验等，在全国起到了示范带动作用。浦东开发开放的成功，是改革开放的成功、中国特色社会主义的成功，是中国共产党领导中国人民坚定不移走改革开放道路的成功，为我们坚定“四个自信”提供了具有说服力的例证。

　　（作者为中央党校（国家行政学院）副校长（副院长））

　

　　着力实现更高质量发展

　　高培勇

　　在新征程上，以习近平同志为核心的党中央赋予浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区的重大任务。贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，进入新发展阶段的浦东可以从以下三个方面着力，在更加开放的条件下实现更高质量的发展。

　　更好发挥科技创新策源功能，打造自主创新新高地。当前，我国经济社会发展比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案，更加需要增强创新这个第一动力。浦东可以在重大原始创新方面拿出新举措，瞄准世界科技前沿领域和顶尖水平实施一批重大科技项目，力争在基础科技领域实现大的创新，在关键核心技术领域取得大的突破。还可以在创新成果应用和扩散方面实现新作为，优化创新创业生态环境，疏通基础研究、应用研究和产业化双向链接快车道，大力发展先进制造业，降低高新技术产业化成本、提高高新技术产业化能力，加快在集成电路、生物医药、人工智能等领域打造世界级产业集群。

　　加强改革系统集成，推进高水平制度型开放。坚持系统观念，探索开展综合性改革试点。特别是要从事物发展的全过程、产业发展的全链条、企业发展的全生命周期出发来谋划设计改革，加强重大制度创新协调联动和衔接配套，打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。在推动制度型开放进程中，更好发挥示范引领作用，更多用市场化和法治化手段推进开放，从而提供高水平制度供给、高质量产品供给、高效率资金供给，更好参与国际经济合作和竞争。

　　服务构建新发展格局，努力成为国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接。更好发挥浦东在长三角一体化发展中的龙头辐射作用，促进要素在更大范围畅通流动，提高对资金、信息、技术、人才、货物等要素配置的全球性影响力。在人民币定价和交易结算、全球融资、大宗商品定价和交易、国际投资和资产管理、金融科技发展与风险防范等方面积极探索，更好服务和引领实体经济发展。

　　（作者为中国社会科学院副院长）

　

　　奋力创造新时代新奇迹

　　翁祖亮

　　在浦东开发开放30周年之际，习近平总书记亲自出席庆祝大会并发表重要讲话，充分肯定了浦东开发开放取得的显著成就，明确了浦东未来发展的新方位、新定位、新路径，赋予浦东改革开放新的重大任务，为浦东推进新时代高水平改革开放指明了前进方向、擘画了宏伟蓝图、提供了根本遵循，发出了奋力创造新时代新奇迹的号令。

　　理论是实践的先导，浦东开发开放取得的巨大成就源于科学理论的正确指引。浦东新区的诞生，是中国特色社会主义理论到实践的伟大创举。30年前，党中央作出开发开放浦东的重大决策，掀开了我国改革开放向纵深推进的崭新篇章。30年来，在党的十一届三中全会以来形成的党的基本理论、基本路线、基本方略指引下，浦东创造性贯彻落实党中央决策部署，取得了举世瞩目的成就，实现了从以农业为主的区域到功能集聚、要素齐全、设施先进的现代化新城的巨大跨越，实现了经济总量从不到百亿到突破万亿的巨大跨越，实现了从经济体制改革到全面深化改革的巨大跨越，实现了从引进外资、发展外贸到全方位高水平对内对外开放的巨大跨越，实现了从经济开发为主到经济社会全面进步的巨大跨越。特别是党的十八大以来，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，浦东开发开放不断取得新成就、展现新气象。

　　实践是理论之源，浦东开发开放的实践创新为理论创新提供了动力源泉。开发开放之初，浦东就在全国率先探索资本、土地、劳动力、技术等生产要素的市场化配置。21世纪以来，全国第一个综合配套改革试点、第一个自由贸易试验区及临港新片区等都在浦东率先启动，外商投资负面清单、国际贸易“单一窗口”等328项制度创新成果从浦东复制推广到全国，“一业一证”等重大改革取得突破。浦东开发开放取得的显著成就，为中国特色社会主义制度优势提供了最鲜活的现实明证，为改革开放和社会主义现代化建设提供了最生动的实践写照。

　　新征程上，浦东将坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领一切工作，在上海市委、市政府的领导下，勇当标杆、敢为闯将，坚定不移吃改革饭、走开放路、打创新牌，全力打造社会主义现代化建设引领区，努力成为更高水平改革开放的开路先锋、全面建设社会主义现代化国家的排头兵、彰显“四个自信”的实践范例，更好向世界展示中国理念、中国精神、中国道路，为实现全面建设社会主义现代化国家的奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

　　（作者为上海市委常委、浦东新区区委书记）

　

　　打造自主创新新高地

　　郑新立

　　习近平总书记在浦东开发开放30周年庆祝大会上发表重要讲话，要求浦东“全力做强创新引擎，打造自主创新新高地”。这是从我国经济社会发展全局出发对浦东提出的新要求，是新征程上浦东肩负的重大使命。

　　当今世界正经历百年未有之大变局，我国发展面临的国内外环境发生深刻复杂变化。科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运，从来没有像今天这样深刻影响着人民幸福安康。浦东要抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，按照习近平总书记要求，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，加强基础研究和应用基础研究，打好关键核心技术攻坚战，加速科技成果向现实生产力转化，提升产业链水平，为确保全国产业链供应链稳定多作新贡献。

　　具体来说，可以从以下几个方面发力。一是更好发挥科技创新策源功能，在基础科技领域和关键核心技术领域取得大的突破。优化科技创新生态环境，疏通基础研究、应用研究和产业化双向链接通道；培养崇尚创新的文化氛围，打造激励创新的竞争机制，采用不拘一格的人才战略，进行慧眼识金的风险投资，制定一视同仁的扶持政策。二是在关键领域大力培育创新型企业，加快在集成电路、生物医药、人工智能等领域打造世界级产业集群。发挥企业在技术创新中的主体作用，鼓励企业增加研发投入。三是深化科技创新体制改革，鼓励技术入股、技术参与分配，探索职务发明成果转化收益的分配机制。发挥科创板在优选企业、集聚资金中的作用，培育一批成长性强的大型高技术企业。积极主动同长三角地区产业集群加强分工合作、共享研究成果，力争尽快突破一批核心部件、推出一批高端产品、形成一批中国标准。鼓励企业在海外设立研发机构，择天下人才而用之。四是牵头组织和积极参与国际大科学计划和大科学工程，开展全球科技协同创新。通过坚持不懈努力，将浦东打造成为我国自主创新的新高地。

　　（作者为中共中央政策研究室原副主任）

　

　　更好服务于构建新发展格局

　　朱 民

　　习近平总书记在浦东开发开放30周年庆祝大会上指出：“新征程上，我们要把浦东新的历史方位和使命，放在中华民族伟大复兴战略全局、世界百年未有之大变局这两个大局中加以谋划，放在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中予以考量和谋划”。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，要着力在科技创新、金融发展、智慧城市建设上下功夫，更好服务于构建新发展格局。

　　打好关键核心技术攻坚战。当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，我国发展面临的外部环境和内部条件发生深刻复杂变化，一些关键核心技术领域还存在“卡脖子”问题，我国经济社会发展比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案。浦东有条件在打造5G+人工智能+云计算基础设施、推动新基建下“云”“管”“端”基础设施建设、加强基础研究和应用基础研究、全面推进经济数字化转型等方面先行一步，率先打好关键核心技术攻坚战，在全球科技革命和产业变革中赢得主动权。

　　大力推动金融业高质量发展。浦东承载着上海国际经济中心、金融中心、贸易中心、航运中心、科技创新中心建设的重要功能。可以通过加快发展债券市场，推进债券市场互联互通，为科技创新和企业数字化转型提供直接融资支持。通过加快发展商业养老保险，既满足居民养老需求，又为资本市场提供长期资金。通过加强金融大数据平台建设，促进金融机构数字化转型，完善数字金融监管体系，提高我国在世界金融科技和电子支付领域的领先地位。

　　积极推进智慧城市建设。建设智慧城市，是提高城市治理水平，推动治理手段、治理模式、治理理念创新的重要途径。可以通过总结疫情防控经验，把社区打造成数字化治理的基层细胞；加快发展车联网，帮助城市更加智慧地利用基础设施和管理交通系统，提高城市交通治理水平；积极探索医疗领域“医+药+险”全产业链数字化实现路径，为人民群众提供更好的医疗服务。

　　（作者为清华大学国家金融研究院院长）

　

　　全面深化金融改革开放创新

　　金鹏辉

　　习近平总书记在浦东开发开放30周年庆祝大会上指出：“浦东开发开放30年的历程，走的是一条解放思想、深化改革之路，是一条面向世界、扩大开放之路，是一条打破常规、创新突破之路。”我们要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，不断探索新时代全面深化金融改革开放创新的浦东路径。

　　推进人民币国际化。有序实现人民币资本项目可兑换，稳慎推进人民币国际化，坚持市场驱动和企业自主选择，营造以人民币自由使用为基础的新型互利合作关系。发展人民币离岸交易、跨境贸易结算和海外融资服务，更好服务和引领实体经济发展。

　　推进资本市场发展。努力发挥资本市场配置全球资源功能，引导资源配置向科创产业倾斜。加强资本市场改革系统集成和制度型开放，不断提高上市公司质量，加强投资者保护和信息披露，提升重要大宗商品的价格影响力。高标准建设国际金融资产交易平台，提供高水平制度供给，努力成为制度型开放的典范。大力发展碳排放权交易等新型市场。

　　推进更高水平金融制度型开放。金融法治和规则体系是重要的金融基础设施，有助于增强上海国际金融中心地位和竞争力。浦东要着力健全符合我国国情的金融法治体系，提高金融案件专业化审理水平。针对境外金融机构进入中国金融市场交易的前、中、后台各个环节，优化业务规则。进一步提升金融监管能力，持续完善宏观审慎管理框架体系，确保在更高水平金融开放中维护好金融安全。

　　推进金融科技发展。金融科技是上海建设国际金融中心的重要支撑。发展金融科技，既要坚持系统集成协同高效，通过系统集成改革使上海各方面优势充分发挥，放大改革综合效应；又要深入推进制度型开放，抓好金融科技创新监管试点等；还要积极参与制定、引领金融科技发展国际规则，打造国际先进标准。

　　（作者为中国人民银行上海总部副主任）

　

　　走好新征程上的开发开放之路

　　王 战

　　上世纪90年代，浦东开发开放的大幕拉开，向全世界展示了我国坚定不移推进改革开放的坚强决心。进入新时代，以习近平同志为核心的党中央高度重视浦东开发开放，把首个自由贸易试验区、首批综合性国家科学中心等一系列国家战略任务放在浦东，推动浦东开发开放不断展现新气象。

　　30年来，浦东创造性贯彻落实党中央决策部署，大胆先行先试，取得显著成就，为中国特色社会主义制度优势提供了最鲜活的现实明证，为改革开放和社会主义现代化建设提供了最生动的实践写照，为上海乃至全国经济社会发展起到了示范引领作用，走出了一条解放思想、深化改革之路，面向世界、扩大开放之路，打破常规、创新突破之路。浦东坚持党的全面领导、坚持服务国家战略、坚持对外开放、坚持对内联动、坚持探索思路创新、坚持推进金融创新、坚持推进贸易创新、坚持推进航运创新、坚持推进科技创新、坚持推进行政管理体制改革、坚持社会治理统筹，每一次创新、每一次突破都在中国改革开放进程中留下深深足迹。

　　新征程上，以习近平同志为核心的党中央赋予浦东新区改革开放新的重大任务，支持浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区，要求浦东努力成为更高水平改革开放的开路先锋、全面建设社会主义现代化国家的排头兵、彰显“四个自信”的实践范例。在浦东开发开放30周年庆祝大会上，习近平总书记提出五个方面的重大任务和目标要求，为浦东创新发展提供了根本遵循和行动指南。浦东要抓住机遇、乘势而上，科学把握新发展阶段，坚决贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，勇于挑最重的担子、啃最硬的骨头，全力做强创新引擎、加强改革系统集成、深入推进高水平制度型开放、增强全球资源配置能力、提高城市治理现代化水平，更好向世界展示中国理念、中国精神、中国道路。

　　（作者为上海市社会科学界联合会主席）


　　《 人民日报 》（ 2020年12月14日 12 版）

(责编：郝江震、白宇)
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