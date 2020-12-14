为创新型企业提供融资支持（财经眼）

数据来源：人民银行、银保监会

制图：张芳曼

创新质押，深挖知识产权价值

“您的体温是36.2度。”

走进广州图普网络科技有限公司，记者站在一个立式小屏幕前，面部靠近屏幕短短1秒，就完成了体温检测。

“这是我们今年2月份自主研发上线的体温检测设备，疫情防控期间成为工信部门推荐产品，目前已出口到20多个国家。”图普科技公司市场负责人韦光说。

韦光介绍，公司主要基于人工智能等技术，开发平台为各类图像、视频提供识别和解读服务，日均图像接口调用数亿次，可提供互联网内容识别、商超会员系统数据分析、客流属性分析、安防等产品和服务。“尤其是疫情防控期间，公司依托专利技术优势快速研发并投产体温检测设备，而这离不开贷款的支持。”

在短时间内投产新产品，资金往往会成为瓶颈。“不少创新型企业存在轻资产、前期财务状况不理想等情况，缺少银行较为看重的房产等抵押物，申请银行贷款并不容易。”韦光说。

幸运的是，存在类似情况的图普科技公司，最近却获得了500万元银行贷款。“这得益于银行推出知识产权质押融资服务，把知识产权转化成‘真金白银’。”公司财务负责人江树香说。

什么是知识产权质押融资？“就是银行对企业专利权、商标权、著作权等进行评估后，以此作为质押为企业提供贷款。”为图普科技公司提供贷款的建设银行广州开发区支行客户经理卢夏源说。

卢夏源说，该行聚焦强化知识产权创造、保护、运用，通过科技创新成果含量等指标，深挖创新型企业知识产权价值，企业凭借自有发明专利和实用新型专利等即可申请质押贷款。

贷款额度如何确定？“银行与专业评估机构合作，由评估机构判定专利价值后，银行再结合专利价值，并综合考虑企业多方面状况确定放贷额度。”卢夏源说，“比如图普科技公司的专利质押贷款，评估机构认定专利价值为1500万元，考虑企业研发团队实力较强，市场前景良好，我们按贷款产品额度上限500万元为企业授信。”

从看抵质押、现金流，到认专利，如何实现风险管控？建行广东省分行科技金融业务部总经理黄建伟说，银行将代表创新型企业核心竞争力的专利技术作为融资重要依据和来源，推出更看重企业“技术流”的评价体系，综合分析企业知识产权价值，既有时点静态评价又有时段动态测评，既有企业个体评价又有行业整体评估，既有专利数量评价又有质量评估，并考察企业研发团队实力、政策支持力度等，将创新型企业技术创新能力、研发投入等“软实力”打造成融资“硬通货”，为企业创新提供更好融资支持，促进知识产权价值实现。

黄建伟说，近6年建行累计为广东省内企业办理知识产权质押融资200亿元。该行还通过科创大赛等方式支持科技金融发展。

完善机制，激发银行贷款动力

知识产权质押融资找到了创新型企业融资痛点，而要更好开展相关业务，就要建立起有效的运作机制。

——建立风险补偿和分散机制。

“如果知识产权质押融资出现不良贷款，广州市知识产权质押融资风险补偿基金将为银行承担50%贷款本金损失。”卢夏源说，这有效分散了银行贷款风险。

据了解，在多级财政支持下，广州市设立知识产权质押融资风险补偿基金，引导银行业金融机构实施知识产权质押专营政策。

“合作银行为企业发放贷款所产生的贷款本金损失，由风险补偿基金、保险公司或担保公司、评估机构和合作银行等按不同比例分担。” 广州市科技金融综合服务中心有关负责人说。

日前，国务院办公厅印发意见提出，在有条件的区域示范基地设立知识产权质押融资风险补偿基金，对无可抵押资产、无现金流、无订单的初创企业知识产权质押融资实施风险补偿。业内人士认为，设立补偿基金将有利于增强银行开展相关业务的积极性，加大对创新型企业信贷支持力度。

——完善知识产权评估、流转体系。

业内人士指出，开展知识产权质押融资业务，要解决好一“头”一“尾”两个问题。

一“头”，指专利价值的评估，专利价值不确定性往往较大，评估机构数量和权威性也有待进一步提升，而这关系到贷款额度确定等重要方面；一“尾”，指专利流通和处置，一旦贷款出现风险，银行将面临如何变现专利的问题，要避免专利“有价无市”。

相关工作正积极开展。广东省加快推进知识产权评估数据服务系统建设，支持有条件的地区和相关单位设立知识产权质权处置周转金和知识产权投资基金，积极探索实现知识产权债券化、证券化。

银保监会等部门提出，逐步建立和完善知识产权内部评估体系，加强内部风险评估、资产评估能力建设，推进知识产权作价评估标准化。进一步完善质押登记、公示信息等方面工作，充分发挥国家知识产权运营公共服务平台等各类知识产权交易平台作用。

——全面加强知识产权保护。

专家指出，全面加强知识产权保护工作，有利于增强银行开展知识产权质押融资积极性，更好地激发全社会创新活力。

“如果知识产权被窃取，那么专利价值就可能受损，企业经营和发展可能遭受严重挫折，贷款也会出现风险。因此，在全社会不断完善保护知识产权的良好生态，是防范知识产权质押融资风险的重要一环。”中国社科院国家金融与发展实验室副主任曾刚说。

业内人士认为，近年来我国建立了严格的知识产权保护体系，全社会尊重和保护知识产权意识明显提升，将有利于相关业务持续健康发展，形成创新与金融相互促进的良性循环。

共享信息，营造良好融资环境

不只是知识产权抵质押融资，银行还探索通过多种方式提升创新型企业信用，以更便捷、高效的信贷服务支持创新型企业。

一片盐碱地能生长什么？在广东湛江市遂溪县建新镇卜巢村，绿油油的稻田望不到边，一改往日寸草不生的模样。长出的红米营养价值颇高，成了村民脱贫增收的“金疙瘩”。

当地种植户林开平说，一家农业科技公司负责人王世超向他所在的合作社推广种植耐盐碱地的海水稻，收成由企业全部收购。合作社共种植300亩海水稻，长势喜人，一年下来赚了60多万元。

王世超说，他自大学起就从事海水稻育种研究，目前公司邀请到袁隆平院士进行指导，培育出优良品种后落地推广。

“研发育种需要长年累月投入时间和精力，推广好成果更得有资金，不然承诺收购海水稻就成了‘空头支票’，未来持续改良种子和生产技术也会受限。”王世超说，大学时科研项目有经费支持，而实现成果商业运营要另想法子。他想去银行贷款，可一打听，企业缺少抵押物，银行放贷意愿不强。王世超心里着急。

他的情况引起了银行客户经理柯朗的注意。“海水稻研究应用受到社会广泛关注，具有良好前景，关键在于如何为重科技、轻资产的创新型企业提升信用，帮助企业便捷获得融资。”通过与王世超沟通，柯朗想到了办法，“公司拥有良好纳税信用，用手机银行几分钟便能申请到30万元云税贷。”

如何实现纳税信用向融资信用快速转化？负责普惠金融业务的刘乐乐说，“就是‘一纵、一横、一盘棋’。”

“一纵”，就是指纵向看企业在一段时间内营业税、增值税等纳税额度的变化，这能够真实反映企业经营和发展状况；“一横”，就是把企业纳税情况与同地区、同行业企业进行横向对比，对企业竞争力和行业前景等进行综合判断。银行可据此快速、准确了解企业。再通过银行和有关部门通力合作，形成帮助企业融资的“一盘棋”。

纳税信息如何获取？刘乐乐说，这需要相关部门加强数据互联互通共享，“银行要与税务部门合作，再通过银行相关技术模型判断企业经营状况并给出信用贷款额度。这就实现了用户用手机申请贷款。”

刘乐乐说，一笔贷款背后，需要的不只是税务数据，还要整合企业征信、工商、环保、司法、海关等部门数据。“为企业提供便捷融资服务，既需要银行主动作为、大力发展金融科技，也离不开各部门有力支持。”

更好支持创新型企业，银行“十八般武艺”越来越多。有的通过高新技术企业认定证书、专利数量来判断企业创新水平和经营前景，有的依据科研人员、高学历人才数量确定授信额度，有的与产业链核心企业合作，为上下游有技术优势、有稳定订单的企业提供信用流转等。

业内人士认为，对创新型企业而言，缺抵押担保、财务状况不理想等问题客观存在，这要求银行不断创新，帮助企业提升信用，转变重抵押、重报表的传统模式，同时也需要各方面协同发力，共同营造良好融资环境。

《 人民日报 》（ 2020年12月14日 18 版）

(责编：郝江震、白宇)