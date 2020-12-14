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合力倡导理性消费适度借贷(财经观)

欧阳洁

2020年12月14日06:18  来源：人民网－人民日报
 

　　消费信贷机构应该承担起金融消费者权益保护责任，满足年轻消费群体真实合理的消费需求，培育理性消费、适度借贷的理念

　　

　　一段时间以来，一些消费金融平台特别是互联网金融机构过度营销贷款，给缺乏还款能力的年轻消费群体过度放贷的现象，引起社会关注。

　　近年来，我国消费金融促进消费的作用日益显现，并呈现线上化和年轻化趋势。不少个人消费贷款已嵌入各类线上消费场景，实现全流程线上自动放款。伴随互联网发展而成长起来的年轻人，习惯线上消费、具有信贷消费意识，自然成为消费信贷市场新生力量。未来，要进一步发挥消费信贷对消费的促进作用，更好释放消费潜力，需要市场各方因势利导，建立起适应市场新特点的制度规则，帮助年轻消费群体培养理性消费、适度借贷的理念，夯实市场良性、稳健发展的根基。

　　倡导理性消费、适度借贷，消费信贷金融机构责无旁贷。这几年，消费信贷搭上金融科技的快车加速发展，为消费者提供种类繁多的新型信贷产品，在提升人们生活品质的同时，也缓解了即期付款的压力。行业在发展中难免遇到一些问题。时下，一些消费信贷机构降低准入门槛，用一些小优惠吸引年轻消费者使用信贷产品，一旦消费者想退出产品，却设置种种障碍。一些信贷类金融广告没有发布实际的年化利率水平，而是用表面上看起来较低的“日利率”“月利率”误导年轻消费者。还有一些机构在消费场景中诱导、刺激超前消费，没有提醒年轻消费者应当承担的还款义务。这些行为短期内或许能“激活”市场，但从长远看是在透支行业自身的发展前景，侵蚀行业根基，损害消费者权益。消费信贷机构应该承担起金融消费者权益保护责任，满足年轻消费群体真实合理的消费需求，培育理性消费、适度借贷的理念。只有做好消费者保护，倡导合理借贷，营造健康、理性的行业生态环境，机构和消费者才能从行业长期稳健发展中持续受益。

　　消费信贷机构平台众多，产品服务繁杂，年轻消费群体风险意识不足，规范发展势在必行。监管部门应在全社会倡导理性消费、适度借贷的理念，更要在监管制度上推动行业稳健前行。一方面要制定统一规则，营造公平公正的市场环境，加强对各类相关机构的风险监管和监测，督促机构平台诚信、规范经营；另一方面也要搭好市场数据信息共享平台，完善个人信用体系，帮助机构平台尽可能充分掌握借贷者整体负债水平，动态精准把握借款人的真实还款能力。

　　消费者特别是年轻消费者应主动培养适度借贷的习惯。当前，借贷文化、分期支付兴起，初涉社会的年轻人应当认识到消费信贷是用来解决合理消费之需的，而不是用来满足脱离自己承担能力的物质追求，还应看清信贷产品的相关条款，避免被所谓的低息误导。要树立正确的信贷消费观，考虑自身实际需求、收支状况合理借贷。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月14日 18 版）

(责编：郝江震、李栋)
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