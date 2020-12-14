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外汇局等部门破获地下钱庄70多个

2020年12月14日06:18  来源：人民网－人民日报
 

本报电 近日，国家外汇管理局再次通报一批外汇违规典型案例，此次通报所涉案例是通过地下钱庄非法买卖外汇的案件。今年以来，外汇局积极配合公安机关，持续加大打击地下钱庄和查处交易对手工作力度，破获地下钱庄70余个，查处钱庄交易对手案件1700余起，处罚没款超5亿元。下一步，外汇局将持续联合人民银行、公安机关开展打击地下钱庄专项行动，保持对地下钱庄的高压打击态势。加大对银行和支付机构的检查力度，严惩虚假、欺骗性交易，封堵非法资金渠道。

（葛孟超） 

《 人民日报 》（ 2020年12月14日 18 版）

(责编：郝江震、李栋)
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