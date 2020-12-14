外汇局等部门破获地下钱庄70多个

本报电 近日，国家外汇管理局再次通报一批外汇违规典型案例，此次通报所涉案例是通过地下钱庄非法买卖外汇的案件。今年以来，外汇局积极配合公安机关，持续加大打击地下钱庄和查处交易对手工作力度，破获地下钱庄70余个，查处钱庄交易对手案件1700余起，处罚没款超5亿元。下一步，外汇局将持续联合人民银行、公安机关开展打击地下钱庄专项行动，保持对地下钱庄的高压打击态势。加大对银行和支付机构的检查力度，严惩虚假、欺骗性交易，封堵非法资金渠道。
（葛孟超）
《 人民日报 》（ 2020年12月14日 18 版）
税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度” 编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】
税费优惠落实落地 助力高新技术产业走上“快车道” 编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】
减税降费红利直达市场主体 “舌尖经济”扭负转正 编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】
银保监会：大数据反保险欺诈试点成效初显 新华社北京12月8日电（记者谭谟晓）记者从银保监会获悉，自2019年10月起，银保监会联合公安部在浙江省、安徽省、江西省、山东省等地开展大数据反保险欺诈试点，创新运用大数据等新技术手段防范保险欺诈风险、打击金融犯罪行为，取得初步成效。…【详细】