买纪念币渠道更多了（理财参谋）

近年来，我国居民购买和收藏纪念币的热情持续升温，特别是由中国人民银行限量发行、具有特定主题的普通纪念币，受到市场广泛欢迎。近日，中国人民银行发布公告，定于12月21日发行世界文化和自然遗产——武夷山普通纪念币（以下简称武夷山币）。值得关注的是，武夷山币是首次采用市场化发行方式发行的普通纪念币，分为按面值预约兑换和溢价装帧销售两部分，这意味着今后居民购买普通纪念币渠道更多了。

今年7月28日，人民银行发布《普通纪念币普制币发行管理暂行规定》，明确普制币采取逐步市场化方式发行，遵循公开、公平、公正的原则，人民银行组织普制币发行招标，银行业金融机构组建承销团参加投标，中标承销团负责普制币预约兑换和装帧销售。

人民银行相关人士介绍，普通纪念币发行改革坚持市场化方向，立足于我国普通纪念币发行特点和传统，引入招标方式，保留现行银行业金融机构预约兑换机制，增加普制币装帧销售，丰富公众获得普制币渠道，提高银行业金融机构的积极性。其中，按面额预约兑换部分是普制币发行的基础和主体，溢价装帧销售部分是按面额预约兑换方式的补充，两者结合可以更好满足公众对普通纪念币的多样化、差异化需求。同时，人民银行将加强对普制币主承销商的指导和监管，切实提高服务水平。

以本次武夷山币的发行为例，按照改革后的发行方式，10月23日，人民银行组织了武夷山币发行招标，中国农业银行承销团中标，负责武夷山币的预约兑换和装帧销售工作。

在装帧销售方面，根据《暂行规定》，人民银行组织普制币发行招标，各承销团在人民银行招标的计划装帧销售数量范围内，同时对装帧销售的普制币申购价格和装帧数量进行投标报价，最终普制币的装帧数量按照中标承销团投标时的装帧数量确定。按照中国农业银行承销团投标的装帧数量，武夷山币的装帧数量确定为2000万枚，具体销售渠道、价格、时间等相关信息由中国农业银行公布。

在预约兑换方面，武夷山币预约兑换采取先到先得的预约方式，此次武夷山币预约由原来的6家商业银行承担改为中国农业银行单独承担。中国农业银行经认真评估后认为，其线上预约系统启动时，瞬时访问量将剧增，系统承载压力过大。为了确保预约系统稳定运行、预约业务正常开展，中国农业银行分两个时间段启动线上预约。

收藏者需要注意的是，人民银行从2020年贺岁普通纪念币发行时起，采用核查机制记录公众重复预约和预约后未兑换普通纪念币的违约信息，有违约记录者在普通纪念币预约时将无法通过预约核查，不能办理普通纪念币兑换。武夷山币预约期结束后，人民银行将对武夷山币的全部预约登记记录进行核查，有重复预约同一批次的2020年贺岁普通纪念币、预约未兑换第一批次2020年贺岁普通纪念币记录者，无法通过核查，不能办理武夷山币的预约兑换。考虑到2020年贺岁普通纪念币第二批次兑换时间与预约时间相隔较长，疫情限制了公众出行活动，故预约未兑换第二批次2020年贺岁普通纪念币不作违约记录处理，不影响武夷山币的预约兑换。预约核查没有通过的也不必担心，可以在武夷山币核实期内，持预约登记使用的第二代居民身份证原件，前往本次预约的银行业金融机构营业网点办理撤销违约记录及保留武夷山币兑换资格业务。

《 人民日报 》（ 2020年12月14日 18 版）

(责编：郝江震、白宇)