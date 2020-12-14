我国汽车产销量连续8个月增长

本报北京12月13日电 （记者王政）记者日前从中国汽车工业协会获悉：11月，我国汽车产销量分别达284.7万辆和277万辆，环比分别增长11.5%和7.6%，同比分别增长9.6%和12.6%。截至11月，我国汽车产销量已连续8个月呈现增长，其中销量增速已连续7个月保持在10%以上。

1至11月，我国汽车产销量达2237.2万辆和2247万辆，行业形势呈现稳中有进的态势。中国汽车工业协会有关负责人预测，全年汽车销量有望达到2500万辆。

从细分市场情况来看，乘用车继续保持较快增长，11月份乘用车产销232.9万辆和229.7万辆，创年内新高，同比增长7.5%和11.6%，对于车市整体贡献度超过了70%。商用车在货车的拉动下，依然呈现快速增长，产销51.8万辆和47.2万辆，同比增长20.3%和18%。新能源汽车市场表现突出，11月销售新能源汽车20.0万辆，比上月增长了24.1%，同比增长104.9%。1至11月累计销售新能源汽车110.9万辆，同比增长3.9%。

《 人民日报 》（ 2020年12月14日 01 版）

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