缓解用电短缺 促进能源互联

几内亚苏阿皮蒂水利枢纽工程首台机组日前成功并网发电。该项目由中国长江三峡集团旗下中国水利电力对外有限公司（简称“中水电公司”）参与投资并承建，是西非地区坝体最高、库容最大、装机规模最大的水利枢纽工程。项目不仅有助于解决几内亚国内电力短缺问题，还将为周边邻国提供电力支持。

几内亚水力资源丰富，西非3条主要河流尼日尔河、塞内加尔河和冈比亚河均发源于此。苏阿皮蒂水利枢纽是几内亚孔库雷河梯级水电开发的第二级水电站，最大坝高120米，正常蓄水位库容63亿立方米，总装机容量45万千瓦，不仅可以为几内亚提供用电保障，还可发挥蓄丰补枯作用，调节孔库雷河天然径流流量，显著提升下游凯乐塔水电站的发电效益。

随着凯乐塔水电站和苏阿皮蒂水利枢纽等工程竣工，几内亚用电短缺状况正在得到缓解。凯乐塔水电站的图案被印在了几内亚最大面值的纸币上。中水电公司参与凯乐塔水电站建设的几方员工福得说：“多年来，我们的期盼就是让家里的电灯能够正常点亮。我很高兴能为几内亚的发展贡献力量。”

苏阿皮蒂水利枢纽工程施工4年来，在当地招聘了不少员工。“在这里工作，我们有了稳定收入，生活水平显著提高。”当地员工恩佐里说。恩佐里平时住在工程营地里，这里生活设施一应俱全，营地外还建有一个标准足球场。随着经济条件改善，他把家人也接到营地附近团聚。

几内亚总统孔戴曾表示，苏阿皮蒂水利枢纽的建成将促进几内亚实现工业化，几内亚将有望在5年内成为非洲电力化程度最高的国家。目前，几内亚已具备向冈比亚河流域开发组织成员国以及塞内加尔河流域开发组织成员国供电的能力。苏阿皮蒂水利枢纽的建成，将使几内亚成为西非地区电力出口大国，有力推动西非能源互联网建设。

2018年，在北京举办的非洲能源互联网发展论坛上，全球能源互联网发展合作组织与几内亚等非洲国家共同倡议成立“非洲能源互联网可持续发展联盟”。以西非能源互联网为重要组成部分的非洲能源互联网建设，将有力推动非洲清洁能源大规模开发利用和互联互通，也将促进非盟《2063年议程》和《联合国2030年可持续发展议程》的落实。

（本报约翰内斯堡12月13日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月14日 03 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)